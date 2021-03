¿Juegas a la lotería para ganar dinero e invertirlo? Es lo más normal del mundo. Ponemos nuestra ilusión y un par de euros cada vez que compramos un boleto de un sorteo para que el azar haga lo suyo y de reprente nos llevemos una alegría con unos cuartos de más. Existen muchos tipos de Apuestas y Loterías del Estado, una de ellas es la quiniela, la apuesta favorita de los amantes del deporte.

Los premios de la quiniela

En estos más de 70 años de quinielas, la recaudación total ha superado los 10500 millones de euros, se han celebrado más de 2500 jornadas y se han jugado más de 35000 partidos. Por supuesto, como en cualquier otro sorteo gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, Hacienda interviene en los premios y se queda una parte del dinero que ganas.

En la quiniela, como en otros juegos, se destina el 55 % de la recaudación a los premios, que se distribuyen en cinco categorías y una especial:

Categoría especial: 14 aciertos más el pleno al quince: 7,5 % de la recaudación*

Primera categoría: 14 aciertos: 16 % de la recaudación Segunda categoría: 13 aciertos: 7,5% de la recaudación Tercera categoría: 12 aciertos: 7,5 % de la recaudación Cuarta categoría: 11 aciertos: 7,5 % de la recaudación Quinta categoría: 10 aciertos: 9 % de la recaudación

*En caso de que no haya acertantes de categoría especial, se acumulará bote para la siguiente semana para esta categoría; si no hay acertantes de primera, su premio pasaría al bote de la semana siguiente. Para el resto, de no haber acertantes el premio de la tercera categoría pasaría a la cuarta, y de no haber tampoco, a la quinta (y de no haber, se acumularía para el bote de la siguiente semana). En ningún caso un premio de determinada categoría puede ser superior a un premio de una categoría superior. Si sucediera esto, se sumaría el premio de ambas categorías y se repartiría a partes iguales entre los acertantes de ambas.