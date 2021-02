¿Quién no ha soñado alguna vez con que le toca la lotería y no tiene que volver a ir a trabajar nunca más? Seguramente esta sea una de las mayores fantasías de cualquier persona de la Tierra, por eso mismo en Navidad va todo el mundo corriendo como loco a comprar la lotería, generando largas colas en las administraciones que venden décimos. ¿Su objetivo? Hacerse tan ricos que puedan invertir el dinero en su propio futuro.

Pero no es la única forma de ganar dinero en todo el año. Los sorteos de la lotería se celebran cada día y hay muchos tipos: Euromillones, La Primitiva, Bonoloto, El Gordo, Lotería Nacional, la Quiniela, Lototurf, Quinigol y Quíntuple Plus. ¿Cómo? ¿Que te ha tocado la lotería y no sabes en qué gastarte ese dinero extra? Lo primero de todo, ¡enhorabuena! Y ahora, aquí van algunos consejos para invertir bien tus ganancias.

Comprar una casa, inversión asegurada Tener el dinero suficiente para pagar la entrada de una hipoteca se ha convertido prácticamente en un lujo: la mayoría de jóvenes no pueden permitírselo por sus empleos precarios. Pero si de repente te ves con mucho dinero entre manos y no quieres despilfarrar, tal vez comprarte tu propia casa a tocateja sea una de las mejores inversiones de cara a futuro, ya que en cualquier momento puedes vender la propiedad y recuperar parte del dinero.

Viajar y conocer mundo Conocer nuevas culturas, llegar a los lugares más exóticos o estar todo el día subiendo y bajando de un avión son algunas de las delicias para los travelers. Aunque claro, también depende de cuánto te haya tocado en el sorteo, que no es lo mismo que te toquen 100€ para pasar un fin de semana en una casa rural aquí que irte un mes a Tailandia con 1000€. Sea como sea, con la pandemia del coronavirus de momento lo mejor será esperar para viajar al extranjero.

Transporte: pásate a la moto o el coche eco Las energías renovables son completamente el futuro de los próximos años, pero los coches y motos con tecnología eco o eléctricos siguen sin estar al alcance de todos por el precio que tienen actualmente. Sin embargo, gracias a este tipo de coches y motocicletas puedes pasar por cualquier sitio sin restricciones, incluyendo el famosos Madrid Central. Y si no tienes carné de conducir... Pues ya sabes, ¡a sacárselo con el premio de la lotería!

Date un pequeño capricho También puede ser que nada de lo que te hayamos propuesto te convenza, que no quieras tener propiedades a tu nombre o que seas uno de los afortunados que ya tiene todo lo mencionado. Si es así, aprovecha para gastar lo que has ganado en la lotería en alguna pequeña cosa que siempre hayas querido tener, pero sin quedarte a cero por completo. Vete una tarde de compras a por algo que te recuerde que alguna vez te tocó la lotería.