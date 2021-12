¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio de la Lotería de Navidad?

Para los décimos de la Lotería de Navidad el plazo es de tres meses, que empieza a contar desde las 18.00 del 22 de diciembre, día del Sorteo Extraordinario. Una vez pasado este plazo, si no has ido a cobrar tu premio lo perderás y no podrás hacer nada. no puedes reclamar tu premio. Además, cuanto antes acudas, antes tendrás el dinero a tu disposición.