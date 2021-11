El sorteo de la Lotería de Navidad 2021 se acerca, y muchas son las personas que se aglutinan en las puertas de las Administraciones para hacerse con esa combinación numérica que considera más oportuna para su fortuna. Unos optan por alguna fecha clave, como es la del día de la erupción de volcán de La Palma, dando por agotados los décimos del 19.921. Otros prefieren coger el que la lotera de turno seleccione al azar. Los más supersticiosos, sin embargo, eligen siempre el mismo número, no vaya a ser que la suerte pase de largo si cambian. Otro clásico de estas fechas es el animarnos a compartir un décimo con nuestro amigo o familiares, y es una opción muy acertada, pero ¿cómo la podemos hacer de forma segura? Los expertos tienen varias claves que tienes que conocer.

Aunque no compartas décimo

La OCU tiene recomendaciones para todos aquellos que se hagan con un boleto del sorteo de la Lotería de Navidad, independientemente de si es compartido o no. Para evitar lamentos en caso de pérdida, robo o posibles desgastes, lo mejor es hacer una fotocopia del décimo, tanto de su anverso como del reverso, de esta forma, por lo menos, habrá constancia de que has participado en el juego. Eso sí, no hay mejor consejo que revisar los bolsillos de los pantalones antes de meterlos a lavar, no vaya a ser que nuestra suerte acabe pasada por agua.