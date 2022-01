Cuando alguien utiliza contenidos, imágenes o escenas de nuestra vida privada publicadas en cuentas de redes sociales para acosarnos o intimidarnos, estamos ante un acoso online o ciberacoso. Lo sufren especialmente las mujeres y aquí te damos pautas para identificarlo, enfrentarlo y denunciarlo.

¿Qué es el ciberacoso?

UNICEF define el ciberacoso como un tipo de intimidación que se produce por medio de tecnologías digitales y que “puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles”. Ese comportamiento “se repite y busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas”. Puede ser exclusivamente digital, pero también suceder complementando un acoso offline (fuera del mundo digital).

Si en algún momento te has sentido humillada, intimidada o amenazada en el mundo digital, eso es acoso online y puedes hacer algo al respecto. Lo primero es mantener la calma y no entrar al trapo con el acosador, no hacerle caso. Ignóralo y habla con alguien cercano sobre lo que te está ocurriendo.

PEN América, una asociación que lucha para la protección de la libertad de expresión en todo el mundo, edita un Manual contra el acoso online con consejos para hacer frente a la situación. Hemos extraído algunas de sus pautas más útiles.