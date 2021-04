El acoso callejero no es nada nuevo. A las groserías, las persecuciones o los acercamientos indeseados se han visto sometidas nuestras madres y abuelas y también sus madres y abuelas. Y no es cosa de un país o una ciudad. Es un problema mundial que afecta en mayor medida a las más vulnerables, las jóvenes y adolescentes. Del 11 al 17 de abril, activistas locales y ONGs han lanzado la Semana Internacional contra el Acoso Callejero para sensibilizar a la población. Son campañas que ayudan, como la que hicieron en 2019 en Güéjar Sierra en Granada; con el título "Al revés tú también te asustarías" mostraron a los hombres lo que siente una mujer al enfrentarse a los mal llamados "piropos".

Un proyecto de PLAN Internacional sistematizó su estudio hace unos años. El informe "Inseguras en la ciudad" utilizaba los datos recogidos en cinco ciudades del mundo: Kampala, Nueva Delhi, Sidney, Madrid y Lima: en total 21.000 experiencias de adolescentes y mujeres jóvenes que señalaban los puntos de la ciudad donde se sentían inseguras, explicaban por qué y relataban sus experiencias.

Comportamientos que se suelen normalizar

Una de las circunstancias que más actitudes de acoso concentra es el ocio nocturno. La Federación de Mujeres Jóvenes ha realizado el estudio "Noches seguras para todas", en el que entrevista a chicos y chicas en grupos utilizando un método triangular. Una de sus conclusiones más llamativa es la normalización que parecen seguir teniendo estos comportamientos. "Parece que la noche llevara implícitos este tipo de actitudes por parte de los hombres. Aunque ellos tengan una cierta conciencia de género no identifican que lo que hacen está mal hasta que la chica no hace ver que le molesta; no saben medir si su comportamiento es violento o no", afirma la coordinadora de la investigación, Mónica Saiz. Otro dato a tener en cuenta es el estereotipo que sufren las mujeres afrodescendientes o latinas que, según estos datos, suelen ser interpeladas por los hombres de forma más agresiva o grosera.

“Ellos no identifican que lo que hacen está mal hasta que la chica no les muestra su rechazo“

"Exista violencia sexual cuando hay una intromisión no deseada en el cuerpo, en el tiempo o en el espacio de las mujeres, aunque solo tenemos asumido el caso extremo, el de la violación. Hay un arco desde comportamientos sutiles en el que entran la insistencia, los comentarios indeseados, el contacto físico o los acercamientos, acorralamientos, seguimientos...", enumera Mónica Saiz.