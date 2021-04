Las mujeres periodistas sufren más acoso online: "He recibido amenazas de muerte y decían que iban a violarme"

El 73 % de las mujeres periodistas ha sufrido alguna vez acoso en internet relacionado con su trabajo. Este uno de los datos que revela el informe publicado este viernes por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). "Lo más grave son las consecuencias y el impacto de estos ataques, ya que un 20 % de estas amenazas online llegaron a concretizarse fuera de internet", asegura Guilherme Canela, jefe de la sección de libertad de expresión y seguridad periodística de la Unesco, a Rtve.es. El estudio han participado 901 mujeres periodistas de 125 países.

"Las cifras demuestran cuan global es el problema. No es una cuestión que afecta solo a un país o una región, sino que es un problema mundial. Los mensajes de amenaza que reciben las periodistas son sexistas, misóginos y discriminatorios", asegura Canela. Se trata principalmente de aquellas que cubren temas políticos, la corrupción, el crimen organizado o las violaciones de derechos humanos. Un 26 % de las encuestadas asegura que las amenazas han tenido un efecto negativo en su salud mental.

El 30 % confiesa que decidió aplicar la autocensura. "Esto es muy grave y tiene un doble efecto para la víctima y para la sociedad. El derecho a la información es individual, pero también colectivo", denuncia el representante de la Unesco. Se persigue, dice, mucho más a las reporteras que hacen coberturas sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres: "Ellas sufren más este tipo de ataques cuando molestan a los poderosos por ejemplo cuando hablan del aborto o de la violencia de género".

“También me han dicho que mi sitio es la cocina y que una mujer no tiene que trabajar“

"Un artículo de opinión que escribí tiempo atrás, además yo estaba haciendo bien mi trabajo en ese momento. Sufrí amenazas de muerte, decían que iban a violarme y que me consideraban una pecadora ", añade. En 48 horas perdió este trabajo. En la actualidad este episodio le sigue afectando y aún no ha logrado pasar de página. "También me han dicho que mi sitio es la cocina y que una mujer no tiene que trabajar."

"Tuve que huir de mi ciudad natal por amenazas de muerte"

"México es un país peligroso para las mujeres. Nosotras salimos a la calle y no sabemos si vamos a volver vivas a casa", cuenta a Rtve.es Priscila Pacheco abogada y periodista mexicana. Tiene 29 años y hace cinco años asesinaron a su padre, Francisco Pacheco, periodista y fundador del periódico Txaco.

Este domingo se cumplen 5 años desde el asesinato de su padre y desde entonces Pacheco no ha dejado de denunciar y buscar justicia. "He recibido todo tipo de amenazas. Tuve que huir de mi ciudad natal por amenaza de muerte y hasta hoy no he vuelto", asegura. No tiene dudas sobre los datos que arroja este informe. "Haces una noticia o comentas una noticia en redes y la gente te empieza a agredir. Si una mujer levanta la voz y sobre todo si exige derechos van a por ella", añade. Ser mujer y periodista en este país es "extremadamente peligroso".

Pacheco se dedica al periodismo de investigación. Denuncia la impunidad que sufren las reporteras en su país. Las acusan de mantener relaciones sexuales con sus fuentes. "Es un país muy machista y tiene arraigada la idea de que el periodismo y la verdad son cosas de hombres. Cuando voy a la administración para buscar justicia no me creen. Me cuestionan y ponen en duda mi palabra: ¡Qué dices mujer! ¡Sí tú no tienes ni idea!", lamenta.