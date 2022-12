Natia Navrouzov , gestora del equipo legal y de documentación de esta organización, nos explica que, al investigar este suceso en el pasado, no ha podido encontrar información al respecto, por lo que Yazda no ha podido confirmar que el evento en realidad ocurriera .

Pari Ibrahim, directora ejecutiva de Free Yezidi Foundation, otra organización sin fines de lucro que brinda asistencia a yazidíes en situaciones vulnerables, también plantea sus propias dudas sobre lo ocurrido: “Hasta el momento no hemos sido capaces de identificar información independiente y verificable sobre este incidente. Esto no quiere decir que el episodio no sucediera, ya que muchos crímenes cometidos por DAESH han sido difíciles de verificar cuando no hay testigos no vinculados a este grupo”.