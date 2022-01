Según Fernando, “primero fue la historia y luego fue el juego. Y eso se nota mucho. Todo lo que sucede en el juego nunca es casual. Siempre está medido”, concluye enigmáticamente. Hasta ahora sabemos que hay un rey de la oscuridad y una reina de la luz, malditos por un dios que los condena a una batalla eterna.

Otro de los pilares, quizás el más importante, es la jugabilidad, las mecánicas de juego. No niegan las influencias de títulos como Celeste, Hollow Knight y Ori, todos ellos enmarcados en el género metroidvania. En Aeternum Game Studios ya nos avisan, llegar hasta el final no será fácil, pero tampoco imposible. Hay que superar 16 niveles para conocer el desenlace final.

Todo está diseñado al milímetro para poner a prueba nuestra pericia y reflejos, algo que Hugo Gómez tenía muy claro, “cuando quieres hacer que un puzle sea difícil, tienes que dotar al jugador de unas herramientas para que sea capaz de pasárselo y nunca sienta que la culpa es del “programa”. Entonces teníamos que hacer unos controles perfectos, un tiempo de respuesta exacto. Hemos trabajado mucho en perfeccionar esos algoritmos. Y otro de nuestros objetivos era que el jugador pueda resolver los puzles de miles de formas diferentes”.

Pero donde Aeterna noctis atrapa desde el primer instante es en su puesta en escena. A veces, en vez de un videojuego parece una animación. Escenarios y personas han sido dibujados a mano, fotograma a fotograma. Y es que “sólo el rey tiene más de 700 dibujos individuales. Es una auténtica locura. Cuando ves un vídeo o juegas a Aeterna ves que va muy fluido. Esa capa se mueve de una forma que parece que la ondea el viento”, afirma con entusiasmo Fernando Sánchez.

