El término hikikomori, en Japón, hace referencia a un fenómeno que consiste en abandonar la vida social y vivir recluido la mayor parte del tiempo dentro de una habitación, algunas veces durante años. Este trastorno afecta principalmente a adolescentes, que se aislan por completo del mundo exterior y viven enganchados a los videojuegos en línea, al ordenador o a la televisión. Se trata de casos extremos, que guardan mucha relación con las características culturales y sociales de este país -donde los hikikomori se cuentan por decenas de miles-, por lo que encontrar similitudes en jóvenes del resto del mundo se hace muy complicado, aunque aparezcan casos que puedan guardar un cierto parecido.



Esta semana se ha conocido que un menor de Castellón ha tenido que ser hospitalizado durante dos meses por el abuso de vídeojuegos. Pero su caso, tal y como recalca el equipo médico que lo ha tratado, está muy lejos de los hikikomori japoneses, aunque representa una tendencia preocupante, ya que "hay indicadores que hacen pensar que este problema está cada vez más generalizado" en países como España.



El joven, que llegaba a pasar entre 18 y 20 horas diarias jugando al popular Fortnite, experimentó "dificultades progresivas" en sus relaciones sociales, así como un aislamiento de su entorno social, abandonando casi por completo la higiene personal y la alimentación. Además, debido a su adicción, presentaba alteraciones graves en el ritmo de sueño, hasta el punto de llegar a pasar varias noches en vela frente a la pantalla.

Tratamiento de desintoxicación

En un primer momento, la familia solicitó atención médica debido al malestar emocional por el que atravesaba el menor, que fue derivando hacia un mayor encierro en sí mismo. Recibió asistencia en su centro de atención primaria, pero esta ayuda fue insuficiente y los médicos decidieron hospitalizarle en el área de salud mental del Hospital Provincial de Castellón, donde fue sometido a una terapia de desintoxicación similar a la que se emplea en adicciones de sustancias químicas.



"No todas las dependencias necesitan un ingreso para desintoxicación. Solo aquellas en las que los tratamientos ambulatorios fracasan, como era este caso", explica a RTVE.es el doctor Matías Real-López, del grupo de investigación sobre la salud mental de infancia y adolescencia del Hospital Provincial de Castellón, que se hizo cargo del joven.

Pero si la terapia fue similar a aquellas que se emplean con drogodependientes, el objetivo perseguido tenía que ser diferente. Es posible vivir alejado de las drogas o del alcohol, pero no de las pantallas, y mucho menos alguien de la edad de este paciente. "El tratamiento buscaba conseguir un uso adecuado y normalizado de los vídeojuegos para lograr controlar su adicción" explica Real-López, puesto que "no podemos decirle a un adolescente que no va a tener acceso a una pantalla nunca más, porque están en todas partes, pero sí que tome conciencia de que hay comportamientos que le estaban dando problemas y además alertarle de que hay algunos vídeojuegos, no todos, que tienen unas características que los hacen potencialmente más adictivos que otros".



Así, el tratamiento se desarrolló de manera progresiva, tal y como describe el psiquiatra: "Una vez separado del todo, comenzó una reintroducción paulatina de los hábitos saludables en su propio entorno, retomando aspectos como el uso del móvil y el contacto con sus amistades, hasta que finalmente también retomó el uso de pantallas, pero evitando este tipo de juegos".