Diez acciones en tu día a día para combatir el cambio climático

Bajo el lema Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) reúne a representantes de unos 200 gobiernos en Glasgow (Reino Unido) con el objetivo de enfrentar la preocupante situación medioambiental. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares? Descubre las 10 acciones que puedes tener en cuenta en tu día a día para ayudar a mitigar el cambio climático y sus devastadores efectos.

Como explica el ambientólogo Diego Sánchez a RTVE.es, "el mar es uno de los principales almacenamientos de CO₂". "Es muy necesario, aunque se tiene muchísimo menos en cuenta que cualquier otro ecosistema terrestre porque no se ve de manera tan fácil", añade. No obstante, nuestras acciones habituales lo dañan enormemente. Por ejemplo, coger conchas de la orilla puede hacer que la regeneración de las playas sea más lenta , según apunta Pérez.

Aparte de consumir menos energía con actos como desconectar los electrodomésticos cuando no se usan y mejorar el aislamiento de ventanas, paredes y techos , optar por la energía renovable es una buena forma de ayudar al medioambiente. "A corto plazo la gente no ve factible instalar energía renovable, pero a largo plazo lo es", tanto a nivel empresarial "como individual", sugiere por su parte Sánchez. Además, tener en cuenta la eficiencia energética de una vivienda antes de adquirirla puede ayudar a rebajar tanto la factura como la emisión de gases.

La importancia de proteger los humedales

Los humedales son espacios muy importantes que, en muchas ocasiones pasan desapercibidos. De acuerdo con el experto consultado, los humedales "son un amortiguador". "Cerca de ellos la temperatura siempre va a ser menor, porque parte de la energía que llega evaporiza el agua y no calienta el suelo". Así, no generar basura al visitar un humedal y respetar el entorno sin destruir la fauna y flora son actuacciones indispensables que todos podemos tener en cuenta para ayudar al medio ambiente.

Además, los humedales son necesarios para la biodiversidad: "Siempre se han visto como un foco de insectos como los mosquitos, pero si no existieran no habría otros animales como aves o murciélagos, que se alimentan de ellos". Para conservar esto es importante no sobreexplotarlos haciendo de ellos un uso razonable y "coherente con las precipitaciones del lugar", así como no emplear agua de los humedales protegidos por la ley en la agricultura y el pastoreo.