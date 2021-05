¿Sabías que España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia? Los datos indican la friolera de 7,7 millones de toneladas al año de alimentos desperdiciados y, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente, sería como "tirar a la basura" 3.000 millones de euros anualmente. Y hay que tener en cuenta que de todos los alimentos que acaban en la basura, aproximadamente 1,2 millones de toneladas son aptos para el consumo.

¿Qué cantidad de cultivos se desechan? De la tierra que cultivamos, el 28% se utiliza para producir alimentos que luego no consumimos. Además de no consumirlos, su producción y desecho generan un 10% del CO2 que emitimos al planeta. Este gas que se emite lo único que hace es seguir contaminando nuestra atmósfera y dañarla, por lo que cuando tiramos alimentos que todavía pueden consumirse, también dañamos el medio ambiente . Aunque de estas 7,7 millones de toneladas sea creada por hogares, restaurantes, bares y demás, solo en nuestras casas cada persona derrocha 25 kilos de comida al año. Es un cálculo que podemos monetizar para verlo mucho más claro. La ecuación es la siguiente: si tenemos en cuenta que un hogar de cuatro miembros gasta una media de 300 euros en alimentación al mes, supone que 180 euros salen de nuestro bolsillo a la basura, también. Aprendemos a no desperdiciar alimentos Aprendemos a no desperdiciar alimentos Angelina Zinovieva

Una app para salvar alimentos La guerra al desperdicio ha llegado a nuestras vidas de muchas maneras y puedes elegir cualquiera de ellas. La filosofía Zero Waste, aplicaciones móviles para ver qué se va a desperdiciar cerca de ti... ¿cómo? ¿Que no lo sabías? ¡Pues sí! Esta iniciativa empezó hace cinco años en Dinamarca y la app se llama 'Too good to go'. Los establecimientos se registran en ella y ponen a la venta productos que van a perecer en poco tiempo, mucho más baratos de lo que realmente se vende al público. Así, se evita el desperdicio y quienes lo compran, pueden saborear un plato por mucho menos precio. Se encuentra presente en 15 países y el nuestro es uno de ellos. A día de hoy cuenta con 2'5 milones de usuarios.