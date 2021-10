El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha instado este miércoles al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a promover el diálogo y reunir la mesa de partidos catalanes, y le ha advertido que la "autodeterminación y la amnistía" son "un objetivo irreal e imposible de asumir". Sin embargo, se ha ofrecido a pactar los Presupuestos para Cataluña ante las reticencias de la CUP.

Así lo ha sostenido durante su intervención en el debate de política general en la cámara catalana, después de que el martes Aragonès expusiera durante su intervención que su principal objetivo es "hacer posible la culminación de la independencia", lo que, para Illa, "no es lo más importante ni lo más preocupante".

Durante el debate, la CUP ha pedido al 'president' que "ponga fecha" a un referéndum de autodeterminación antes de finalizar la legislatura en 2025 o, ha advertido, le retirará su apoyo en el Parlament. Aragonès, sin embargo, ha dicho que esa "condición" no estaba en su acuerdo de investidura y ha eludido hablar de fechas sino de "generar condiciones", para lo que son necesarios, ha señalado, unos Presupuestos que deben aprobarse en la Cámara.

A Aragonès: "Su gobierno no está a la altura, está dividido"

En su turno de réplica al presidente catalán, Illa ha acusado a Aragonès de "reincidir" en el mismo esquema de los últimos años" y de "asumir el fracaso colectivo" del 'procés'. "Su gobierno no está a la altura", ha asegurado Illa, quien ha reprochado a Aragonès la "división" en la coalición con "desencuentros" entre ERC y JxCat que, ha subrayado, "han dañado la credibilidad" del Govern.

Sin embargo, se ha ofrecido para negociar los presupuestos de la Generalitat si no encuentra apoyo en sus socios de investidura, en referencia a la CUP y ha celebrado que Aragonès apueste por la mesa de diálogo con el Estado y que haya mantenido una "actitud firme" pese al rechazo de JxCat y la CUP a esta vía. "No olvide que yo también le ofrezco ayuda. Sé que usted estima Cataluña y si tiene coraje de cambiar el rumbo, nos tendrá a su costado", ha dicho.

Pero lo ha animado también a convocar la mesa de partidos catalanes, tal como ha asegurado que pactaron de cara a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Le pido que cumpla". En este sentido, ha apelado a JxCat, Cs y el PPC para que se impliquen en el diálogo y les ha recordado que, para solucionar el conflicto, "todos deben moverse". Y respecto a las acusaciones de los partidos independentistas sobre una 'persecución' del Estado a líderes como Carles Puigdemont, se ha defendido: "Yo lo único que he perseguido estando en el Gobierno de España ha sido un virus".

En su respuesta, Aragonès ha reprochado a Illa que no tiene “propuesta alternativa” al Govern y ha lamentado en este sentido que no pueda “confrontar” propuestas con el principal partido de la oposición. También ha advertido de que el conflicto político catalán no se resuelve en base a un ‘estatut' o con’ inversiones puesto que se trata, ha dicho, de “un conflicto de soberanía”.