El expresidente catalán Carles Puigdemont, ha asegurado este sábado que el Gobierno español solo "quiere dialogar con quienes le dan apoyo parlamentario" y ha lamentado que haya "una parte independentista, no menor, que no está en los planes de Pedro Sánchez".

Puigdemont ha realizado estas manifestaciones en Cerdeña (Italia), donde fue detenido el jueves por una orden del Tribunal Supremo español, aunque salió en libertad el viernes. Allí ha recibido hoy el respaldo de una delegación de varios cargos del Govern y de miembros de ERC y Junts, encabezada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien ha insistido en que la represión continúa y que la única solución en la amnistía.

En una comparecencia ante los medios en Alguer (Cerdeña), Puigdemont ha afirmado que "hay una parte del independentismo que no está en esta mesa de diálogo porque no ha sido aceptada. (...) Puede dar la sensación que el Gobierno solo quería dialogar con quienes le dan el apoyo parlamentario.

"Si Pedro Sánchez no tuviera líneas rojas permanentes, las cosas irían de forma diferente. Creo que todo el mundo ha visto que hay una parte independentista, no menor, que no está en los planes de Pedro Sánchez", ha añadido.

El líder independentista ha señalado que ha vivido "horas difíciles" pero que su detención no era impensable "conociendo el recorrido que España está haciendo en los últimos cuatro años para intentar impedir nuestra libertad, de movimiento, de palabras, de acción y de compromiso político. Todo lo contrario a la democracia europea que queremos, una Europa donde el derecho a la libertad de expresión, de autodeterminación y de disidencia política sean profundamente respetadas".

Puigdemont -que ha relatado que en el momento de su detención vio grabando a una "persona que sospechosamente no formaba parte" de la policía italiana- ha denunciado que se trató de una "operación coordinada, inspirada, por España". "Es una caza al hombre", ha protestado el expresident, que tiene previsto "volver a Bruselas" el lunes para continuar su "actividad parlamentaria" como eurodiputado, aunque el 4 de octubre comparecerá presencialmente ante el Tribunal de Apelación de Sassari, donde está citado para resolver su caso.

En lo referente a su liberación, se ha mostrado satisfecho porque "nuestra argumentación política y jurídica se ha demostrado, los argumentos son muy sólidos; la justicia italiana ha tardado unas pocas horas en tomar una decisión que España lleva cuatro años sin tomar", ha manifestado.

Además, Puigdemont ha reafirmado su compromiso con la independencia de Cataluña: "Seguiremos con la lucha para alcanzar nuestro objetivo, no nos rendiremos. Yo seguiré viajando por Europa", ha asegurado.

