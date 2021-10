"¿Y cómo es posible que 55 de las mayores corporaciones del país paguen cero dólares de impuesto federal sobre la renta? Ganaron unos 40.000 millones de dólares en el año 2020 y pagaron cero", ha lamentado.

Para Biden, Estados Unidos se encuentra actualmente en "un punto de inflexión", en un momento en que las decisiones pueden suponer un cambio en la trayectoria de la nación durante años y décadas.

"Como dije cuando anuncié que me iba a presentar (a las elecciones), creo que este es un momento de un gran cambio potencial, es el momento de hacer que los trabajadores regresen a la economía, el momento de demostrar a los estadounidenses que el Gobierno trabaja para ellos, no solo para las grandes corporaciones y aquellos que están arriba", ha subrayado.

Asimismo, ha denunciado que se calcula que los más ricos, el 1 % de los contribuyentes, evaden unos 116.000 millones de dólares al fisco y que tiene intención de ponerle freno destinando más recursos al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, en inglés) para revisar las cuentas bancarias.

Poco después de hacer el anuncio, el mandatario estadounidense ha escrito en su cuenta de Twitter: "Parece mentira que haya que decirlo, pero un profesor no debería pagar una tasa de impuestos mayor que el gerente de un fondo de inversión de alto riesgo".

“I can’t believe this has to be said, but a teacher shouldn’t pay a higher tax rate than a hedge fund manager.“