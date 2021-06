El presidente estadounidense, Joe Biden, ha anunciado este jueves que senadores republicanos y demócratas han alcanzado un acuerdo sobre su plan de infraestructuras, valorado en 1,2 billones de dólares y del que dijo que creará "millones de puestos de trabajos".

"Hemos alcanzado un acuerdo", ha afirmado Biden en la Casa Blanca rodeado por el grupo de senadores, sobre un voluminoso plan de inversión para modernizar la avejentada red de infraestructuras en Estados Unidos.

El acuerdo se produce después de meses de negociaciones entre republicanos y demócratas, y deberá ser ratificado en el Congreso.

Según datos aportados por la Casa Blanca en un comunicado, el plan con una dotación de 1,2 billones de dólares para 8 años, contempla nuevas inversiones en infraestructuras por valor de 579.000 millones de dólares.

