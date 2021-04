Los obstáculos para aprobar el plan no solo vienen del lado republicano: tanto los demócratas más progresistas como algunos moderados han puesto pegas a la propuesta de Biden, y es probable que la Casa Blanca tenga que hacer concesiones para conquistarles.

"Esto no es suficiente", tuiteó el miércoles la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien después precisó en una entrevista con la cadena MSNBC que lo que le gustaría ver es una inversión casi cinco veces mayor, de 10 billones de dólares a lo largo de una década.

“This is not nearly enough. The important context here is that it’s $2.25T spread out over 10 years.



For context, the COVID package was $1.9T for this year *alone,* with some provisions lasting 2 years.



Needs to be way bigger. https://t.co/eTQ7cxuTzF“