Por otra parte, los líderes de los mayores países de la Unión Europea y las autoridades comunitarias han hecho frente común en sus reuniones con el primer ministro británico, Boris Johnson, para recordarle que el Reino Unido debe cumplir los acuerdos que suscribió al salir de la UE.

Johnson ha mantenido entrevistas bilaterales con el francés Emmanuel Macron, la alemana Angela Merkel y los presidentes de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, Charles Michel, antes de reanudar las sesiones plenarias de la cumbre del G7.

La cuestión del protocolo sobre Irlanda del Norte, elemento nuclear del Acuerdo de Salida que rubricaron Reino Unido y la UE, ha centrado las conversaciones, como han reconocido posteriormente las partes implicadas, sin que hayan trascendido avances por el momento.

Las autoridades comunitarias han sido contundentes al salir de su entrevista con Johnson: "Ambas partes deben implementar lo que se acordó. Hay unidad completa en la UE sobre esto", han subrayado en Twitter Von der Leyen y Michel.

“The Good Friday Agreement & peace on the island of Ireland are paramount.



We negotiated a Protocol that preserves this, signed & ratified by ��������



We want the best possible relations with the UK.



Both sides must implement what we agreed on.



There is complete EU unity on this. pic.twitter.com/SjMVsEaWYA“