La Casa Blanca ha enviado este viernes al Congreso estadounidense su propuesta de presupuesto nacional, valorado en 6 billones de dólares, que llevará el gasto federal a su nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial.

En el documento enviado al Legislativo, el presidente de EE.UU., Joe Biden, asegura que se trata de un presupuesto que tiene como objetivo reconstruir la economía del país "poniendo las necesidades, los objetivos, el ingenio y la fuerza del pueblo estadounidense al frente y al centro".

El plan publicado por la Casa Blanca incluye tres importantes propuestas de gasto ya anunciadas por Biden: el Plan de Empleo Estadounidense, de 2,3 billones de dólares; el Plan de las Familias Estadounidenses, de 1,8 billones; y 1,5 billones destinados a gastos discrecionales para el año fiscal 2022.

