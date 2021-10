Era la cita política más esperada. La reunión entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña, Pedro Sànchez y Pere Aragonès, ha durado casi dos horas en Barcelona y ha servido para constatar las profundas diferencias que hay entre ambas partes sobre la resolución del conflicto catalán. El referéndum y la "amnistía" que pide el Govern sigue siendo la principal línea roja para el Ejecutivo, pero los dos presidentes se han conjurado buscar soluciones por medio de un diálogo “sin plazos” y sin “prisas”.

El encuentro en el Palau de la Generalitat, previo al de las delegaciones de ambos gobiernos, ha comenzado a las 15.00 como el pistoletazo de salida a la mesa de diálogo sobre Cataluña, que solo se había reunido una vez en febrero de 2020, durante la presidencia de Quim Torra. Una mesa en la que no ha estado Junts y que ha llegado en plena división del Govern tanto por su composición como por la estrategia independentista.

Todo comenzaba con un choque de puños entre ambos presidentes en una muestra de buena sintonía que nada parecía indicar que hace apenas unos días ambos Ejecutivos se lanzaban duros reproches por el fracaso de la ampliación en El Prat. Tras pasar revista a la formación de gala de los Mossos y la protocolaria rendición de honores, Sánchez y Aragonès accedían a la Galería Gótica del Palau, donde tras varias fotografías para los medios se han cerrado las puertas y ha dado comienzo la reunión.

Después ha llegado el turno a las comparecencias por separado de ambos presidentes. La bandera de España, que estaba junto a la catalana, ha sido retirada para la intervención de Aragonès.

El referéndum y la "amnistía", el principal escollo

El primero en intervenir tras la misma ha sido Sánchez, quien ha reconocido que “las diferencias son radicalmente distintas” entre ambas posiciones. Y es que ha sentenciado que el referéndum de autodeterminación y la "amnistía" “no son posibles” no solo porque “la Constitución no lo permite” sino “porque la sociedad catalana y la española no puede sufrir mayores desgarros y fracturas”. “Lo que sea de España tendremos que decidirlo todos los españoles, no una parte de España”, ha zanjado, algo que contrasta con la propuesta catalana.

00.35 min Sánchez traslada al independentismo que "ni el referéndum ni la amnistía son posibles"

No ha opinado lo mismo Aragonès, para quien el referéndum es la solución “más inclusiva” para todos los catalanes, independientemente de su posición, y ha puesto de ejemplo el referéndum independentista de Escocia de 2014, que el Ejecutivo escocés se plantea repetir en 2023. “La solución ha de ser democrática, el futuro político de Cataluña no se puede decidir por la imposición”, ha zanjado.

00.34 min Sánchez constata las "posiciones políticas alejadas" con el Govern pero destaca que el diálogo es el "mejor camino"

Y pese a que ha reconocido el “primer paso” por parte del Gobierno respecto a los indultos a los presos del ‘procés’, ha defendido la amnistía y la "desjudicialización" del conflicto porque “ni mucho menos se ha detenido la criminalización del movimiento independentista”. En este sentido, ha recordado que este mismo miércoles el conseller de Empresa, Roger Torrent, ha declarado como investigado ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer al Tribunal Constitucional cuando era presidente del Parlament la pasada legislatura catalana.