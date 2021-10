El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha constatado tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, las “posiciones radicalmente alejadas” entre ambos gobiernos, tanto que ha rechazado tajantemente la propuesta de amnistía y referéndum que pide el Govern. Sin embargo, ha defendido que el diálogo es “el mejor camino” para resolver el conflicto catalán y ha llamado a no ponerse “plazos”.

Sánchez ha comparecido desde el Palau del Ejecutivo catalán en Barcelona tras dos horas de reunión con el ‘president’ y antes de que las delegaciones de ambos gobiernos se hayan reunido en el marco de la mesa de diálogo sobre Cataluña, que se ha reactivado tras más de año y medio de parálisis y sin la presencia de Junts.

Tras agradecer a Aragonès su “hospitalidad” y mostrar el “respeto y cariño” de la sociedad española hacia la catalana, el presidente del Gobierno ha reconocido que “las diferencias en cómo resolver la crisis en Cataluña son radicalmente distintas a la posición que tiene el Govern”. Pero ha recalcado que "el encuentro es la clave y el diálogo es el camino".

"El referéndum y la amnistía no son posibles"

Precisamente, ha sentenciado que el referéndum de autodeterminación y la amnistía, por la que abogan los independentistas, “no son posibles” no solo porque “la Constitución no lo permite” sino “porque la sociedad catalana y la española no puede sufrir mayores desgarros y fracturas”: “Lo que sea de España tendremos que decidirlo todos los españoles, no una parte de España”.

De cualquier forma, ha advertido que "los problemas de Cataluña no empezaron ayer ni se van a resolver mañana". "Hemos coincidido en trabajar sin prisa pero sin pausa y sin plazos", ha añadido.

Por otra parte, Sánchez ha mostrado su deseo de que se “recuperen los afectos” entre los catalanes y también entre catalanes y el resto de españoles y por ello ha advertido a Aragonès que “el diálogo entre catalanes es impostergable”.