La división en el seno del Govern se ha agravado este martes después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya vetado a los indultados del 'procès', Jordi Sànchez y Jordi Turull, propuestos por Junts, en la mesa de diálogo con el Gobierno de España, a la que asistirá también el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En una comparecencia excepcional en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Aragonès ha subrayado que en la mesa de diálogo han de estar sentados únicamente los miembros del Govern porque "es la forma de representar al país". "No es una negociación entre partidos, sino entre Cataluña y España, entre gobiernos", ha insistido.

Así, Aragonès ha anunciado que de momento la delegación del Govern estará encabezada por él mismo y le acompañarán los consellers de Presidencia, Laura Vilagrà, y de Trabajo, Roger Torrent, aunque ha dejado la "puerta abierta" a que otros miembros del Ejecutivo catalán por parte de Junts puedan incorporarse.

El presidente de la Generalitat ha comparecido tras la reunión más tensa desde su investidura del pasado mayo, con una crisis en el Govern desatada a raíz de la decisión de JxCat de incluir entre sus nombres a Jordi Sànchez y Jordi Turull, además de a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró.

En cuanto a los temas a tratar, Aragonès ha reiterado que "se hablará de amnistía y autodeterminación" y ha pedido "máxima lealtad" a su socio de Gobierno, al que ha afeado que no cumpla con el acuerdo al que supuestamente llegaron para proponer sólo a miembros del Govern en su delegación en la mesa de diálogo: "No es una cuestión de nombres, sino de confianza".

"Es cuestión de confianza con los acuerdos que son claros", ha insistido Aragonès, quien ha recalcado que "el pacto decía que, con independencia de cuales fueran las posiciones sobre la mesa, se trabajaría con la máxima lealtad y rigor".

El Gobierno apoya que la mesa sea entre Ejecutivos

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez han apoyado que a la mesa del diálogo solo acudan miembros de Gobierno. "Siempre el marco ha sido el de delegaciones de trabajo de ambos Gobiernos; no hemos contemplado otro marco", ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que será una de las asistentes a la reunión.

00.33 min El Gobierno recalca que la mesa de diálogo tiene que ser entre Ejecutivos: "Nunca se ha entendido otro marco"

En este sentido, Rodríguez ha asegurado que el Gobierno no se habría sentado en la mesa de diálogo con Cataluña si esta estuviera integrada por personas que no formaran parte del Govern de la Generalitat y ha mostrado su respeto a la decisión de Aragonès de no aceptar a los miembros propuestos por Junts.

En cuanto al formato de la mesa de diálogo, Rodríguez ha explicado que previamente a la reunión de trabajo se producirá un encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en el despacho del presidente catalán, a la que seguirá el encuentro con los demás integrantes de la Mesa.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que durante su reunión, prevista a las tres de la tarde, ambos presidentes aprobarán una declaración conjunta. Después, se reunirá la mesa de diálogo a las cinco de la tarde.

Por parte del Ejecutivo central, aparte de Sánchez y Rodríguez, acudirán la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros socialistas de Cultura, Miquel Iceta; de Presidencia, Félix Bolaños,

Finalmente no asistirán la titular de Transportes, Raquel Sánchez, ni el ministro de Universidades, Manuel Castells, para equilibrar el número de participantes de las delegaciones, según han informado fuentes del Ejecutivo.