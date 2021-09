El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este viernes unidad para afrontar la mesa de diálogo con el Gobierno que se prevé para la semana que viene y se ha comprometido a llevar a esa mesa un referéndum de independencia que ve "irrenunciable".

En el tradicional mensaje institucional del presidente con motivo de la Diada del 11 de septiembre que ha pronunciado desde el recinto modernista de Sant Pau en Barcelona, emitido por TV3, Aragonès ha subrayado la importancia de esta mesa de negociación. "Cataluña está a las puertas de hacer una cosa que no ha conseguido nunca antes: abrir una negociación con el Estado, de gobierno a gobierno, para acordar como resolver el conflicto", ha afirmado.

"Hasta hace poco era impensable que el Estado español reconociera la existencia del conflicto en Cataluña", ha añadido. El president ha reclamado una "alianza entre instituciones, partidos, sociedad civil y ciudadanía", tanto independentistas como no independentistas, para "hacer inevitable un referéndum" que permita resolver el conflicto catalán.

Según Aragonès, "ningún proyecto de futuro se puede basar en la imposición por encima de la mayoría" , por lo que el referéndum es "la solución que nos incluye a todos, la que no obliga a nadie a renunciar a defender sus ideales".

"Defenderemos el referéndum porque es la propuesta más inclusiva para resolver conflictos como el que vivimos, como ha hecho y como volverá a hacer Escocia ", ha señalado. Dirigiéndose a los catalanes no independentistas, ha asegurado que también defienden "un planteamiento político legítimo, que representa a una parte importante de la ciudadanía que hay que escuchar y tener en cuenta".

Advierte a Sánchez que los indultos no son el fin de la "represión"

El president ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que los indultos a los presos del procés "no han detenido, ni de lejos, una represión que continúa limitando sus derechos, que no resuelve la situación del exilio y que no ofrece una salida a todas las personas represaliadas".

En paralelo, también ha reclamado la gestión de los fondos europeos y se ha comprometido a impulsar una transformación social, económica, feminista y frente al cambio climático.

Aragonès afrontará este sábado su primera Diada como president, en vísperas de la reactivación de la mesa de diálogo y en pleno debate en el independentismo sobre la utilidad de una negociación que ahora mismo solo defiende ERC.