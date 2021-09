El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha confirmado que la mesa de diálogo con el Gobierno se celebrará jueves o viernes de la semana que viene en Barcelona, y ha insistido en que "lo natural" es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asista.

"Será la semana que viene, en los próximos dos o tres días se podrá confirmar si es el jueves o el viernes", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha destacado el alto componente político de la mesa.

Sobre si Sánchez debe estar en la mesa, considera "lo natural y lo que toca" es que asista a lo que, a su juicio, es el reinicio de una negociación.

Aragonès también ha reconocido que la negociación será "muy difícil", pero ha recalcado que la parte catalana debe ir "con toda la ambición y la fuerza" a defender amnistía y autodeterminación.

El Estado, ha dicho Aragonès, "hasta el momento se ha negado sistemáticamente" a aceptar una "salida democrática" mediante un referéndum, pero ahora sus representantes estarán "sentados a una mesa", lo que constituye a su entender una oportunidad.

Desvincula lo ocurrido con El Prat de la negociación

La reunión de la mesa de diálogo ya estaba prevista para la semana que viene, aunque no tenía fecha concreta. La cita llega después de que la suspensión del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat tras los choques entre el Gobierno central y la Generalitat.

Precisamente, Aragonès (ERC) ha sido uno de los más críticos con este proyecto dado su posible impacto medioambiental, pese a que JxCat (sus socios de Govern), siempre han estado a favor. En el Gobierno, Unidas Podemos tampoco había ocultado su descontento con este proyecto.

"No iremos a la mesa a hablar del aeropuerto o de Cercanías. Para eso existe la comisión Estado-Generalitat", ha defendido Aragonès, quien ha dejado claro que en esta mesa el Govern hablará "sobre el conflicto Cataluña-España".

Aún así, la relación entre ambos gobiernos se ha tensado en los últimos días. Aragonés ha llegado a acusar al Ejecutivo de "chantaje" y de haber puesto a la Generalitat "entre la espada y la pared" porque no ha dado más margen para dialogar. El Gobierno lo ha negado pero ha reconocido que el proyecto no se podrá retomar esta legislatura dado que el documento de AENA con las inversiones de 2022-2026 "no se puede modificar".