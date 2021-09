La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha determinado que en esta legislatura "no hay margen" para retomar la inversión para la ampliación del aeropuerto de El Prat-Barcelona, que quedó suspendida este miércoles, por lo que ha dado por perdida "la oportunidad" de acometer el proyecto hasta después de 2025.

En sendas entrevistas a la SER y RAC-1, Sánchez ha insistido en que el documento de AENA con las inversiones previstas para el período 2022-2026 "no se puede modificar".

"No hay margen para retomar la inversión en esta legislatura. Es esta oportunidad la que perdemos", ha asegurado, pese a que el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró (JxCat), se ha mostrado dispuesto a retomar las conversaciones para permitir la inversión de 1.700 millones de euros que debía convertir el aeropuerto catalán en un 'hub' intercontinental.

Sánchez ha asegurado que, a pocas semanas de que el acuerdo para la ampliación llegara al Consejo de Ministros (como tarde el 28 de septiembre), "no se dan las condiciones" para tirar adelante un proyecto "que requiere el consenso nítido y firme de la Generalitat".

Siclia (PSOE): "Lo que no esperábamos es que un Gobierno que había firmado esa ampliación, después la ponga en duda"

En esta línea, ha subrayado que "no hay otra opción (que el anuncio de la suspensión de la inversión) en un ejercicio de transparencia para explicar a los catalanes que esto no puede ser y que estamos perdiendo una oportunidad innegable". "No se podrá volver a incluir hasta el próximo Documento de Regulación Aeorportuaria (DORA), a partir de 2026", ha reiterado.

Responsabiliza a Aragonès del "cambio de criterio del Govern" La ministra ha responsabilizado de la paralización de la inversión al cambio de criterio de la Generalitat después de haber sellado un acuerdo con el vicepresidente Jordi Puigneró (Junts), presentado el pasado 2 de agosto. "Una inversión como esta requiere un consenso firme y la actuación conjunta de ambas administraciones, cosa que no se da por el cambio de criterio del Govern", ha indicado. Así, ha señalado que la cancelación estuvo motivada por las manifestaciones del presidente de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) y de parte del gobierno catalán, en las que han visto que la posición no era "madura" y no existía un "consenso nítido" ya que se han quebrado los términos del acuerdo. Además, ha apuntado que miembros del Ejecutivo catalán dijeran que asistirían a la manifestación contra el proyecto demuestra que "no tiene ningún sentido" afirmar que "es el momento de llevarlo a cabo".