El Gobierno de España ha decidido paralizar las inversiones para la ampliación del aeropuerto de El Prat "por una pérdida confianza manifiesta" en la Generalitat de Cataluña, ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

El proyecto "es imposible sin un apoyo nítido y sin fisuras" del Govern, que "es evidente" que no ha tomado una "decisión madura sobre esta gran inversión", ha dicho la ministra en una comparecencia sin preguntas desde la Delegación del Gobierno en Barcelona, después de que el gabinete de Pere Aragonès dijera el sábado que no avalaría una propuesta que implicara "destrozar" la laguna de La Ricarda.

Se suspende así la inversión de 1.700 millones de euros que el Ejecutivo estatal y la Generalitat catalana pactaron a principios de agosto para la ampliación del aeropuerto barcelonés, con la intención de convertirlo en un "hub internacional" capaz de acoger vuelos intercontinentales.

Pero el proyecto de Aena amenazaba el espacio natural de La Ricarda, protegido por la red europea Natura 2000, lo que provocó la oposición frontal de colectivos ecologistas, de figuras como la alcaldesa de Barcelona e incluso algunos miembros del Govern. El domingo, 19 de septiembre, estaba prevista una manifestación en protesta y diputados de Esquerra Republicana de Catalña (ERC) habían anunciado su intención de acudir, pese a que su partido preside el Ejecutivo catalán.

"El Gobierno no va a imponer la ampliación del aeropuerto porque la Generalitat no lo hace posible", ha reiterado este miércoles la ministra Sánchez, quien ha defendido la conveniencia económica y estratégica de la inversión, así como su viabilidad medioambiental. "Nuestro plan cumple escrupulosamente con las exigencias en materia de restauración de hábitats fijadas por la Unión Europea y amplía las 923 hectáreas actuales en un 25 %", ha concretado.

La titular de Transportes ha asegurado también que la Generalitat sabía desde hacía tiempo el alcance del proyecto, la inversión, su impacto medioambiental y "todo tipo de detalles". Se trataba de un "gran" proyecto para el bienestar y desarrollo de Barcelona y Cataluña, ha dicho, "compartido entre el Govern de la Generalitat, el Gobierno de España y AENA".

Por todo ello, Raquel Sánchez ha reconocido que las recientes declaraciones del president y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, criticando el proyecto "han sorprendido muchísimo" al Ministerio, que procede a retirar las partidas previstas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el período 2022-2026, unos 200 millones de euros.

En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno "no renuncia" a seguir trabajando para impulsar el potencial de los aeropuertos de Girona y Reus (Tarragona), donde sí se mantendrá las inversiones previstas, así como el proyecto de conexión de estas infraestructuras con la alta velocidad ferroviaria.

JxCat: "Nueva deslealtad del Gobierno español"

Tras el anuncio de la ministra, el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha lamentado la "nueva deslealtad del Gobierno español" al romper "unilateralmente" un acuerdo que representa una inversión de infraestructuras en Cataluña.

En una comparecencia desde Bruselas, el también conseller de JxCat ha manifestado su malestar por las críticas realizadas con "populismo" y "frivolidad" en los últimos días desde Cataluña.

“ERC, sobre la inversión de 1.700 millones de euros: "Era un chantaje"“

"No era una inversión, era un chantaje", ha valorado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en Twitter. "Queda demostrado que todo ha sido una farsa del estado. Que sólo entiende de sumisiones. Han querido imponer un modelo que aquí no genera consenso. Pero su chantaje no funciona ni funcionará. Seguimos. Defendemos las inversiones necesarias y decidir desde aquí", ha tuiteado también Vilalta.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Parlament, Salvador Illa, ha opinado que "Cataluña no puede perder más oportunidades" como la de esta "infraestructura capital para conectarnos al mundo". "Las ambigüedades del Gobierno de la Generalitat ponen en riesgo la ampliación del aeropuerto", ha expresado en su cuenta de Twitter.