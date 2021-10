JxCat ha anunciado que no modificará su propuesta de nombres para la delegación catalana de la mesa de diálogo con el Gobierno, por lo que no tendrá representación en la misma, al tiempo que ha responsabilizado del "veto" a sus nombres al Ejecutivo central.

Lo ha indicado en una rueda de prensa este martes el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, que ha señalado que sería "una mala praxis aceptar de entrada las exigencias que el Gobierno plantea". Para él supone "un mal presagio" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea "incapaz de aceptar unos interlocutores (...) por sus convicciones democráticas".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sido en todo caso quien ha anunciado la exclusión por ahora de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat a los nombres propuestos por JxCat por no formar parte del Govern, entre los que se encuentran Jordi Sànchez y Jordi Turull, dos de los presos del procés indultados en junio, además de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

"Junts per Catalunya no modificará su delegación en la mesa de diálogo



Salvo novedades, no habrá representación de Junts en la reunión de este miércoles



�� https://t.co/09CkqjiTJO pic.twitter.com/BiYNkdPgQ7“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 14, 2021

En la rueda de prensa, Sànchez ha negado que existiese ningún "acuerdo", verbal o escrito, con Aragonès en virtud del cual los miembros de la delegación de Junts tenían que ser miembros del Govern, aunque ha insistido en que no ha sido el presidente catalán quien ha "vetado" los nombres sino el Gobierno central.

"Si Junts no forma parte de la delegación es porque hemos sido vetados y porque Aragonès no ha nombrado unos nombres que no eran de la satisfacción del Gobierno español", ha subrayado el secretario general de JxCat.