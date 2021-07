A principios de 2020, la palabra coronavirus comenzaba a colarse en las conversaciones de todo el mundo y, con ella, las mascarillas. La demanda de este sencillo instrumento para protegernos de la enfermedad crecía día a día, dejando desabastecidas las farmacias de todo el país. Desde ese momento y hasta que los tapabocas se volvieron obligatorios, una nueva industria, con sus inversiones e infraestructuras, estaba pergeñándose en nuestro país.

Ahora que las vacunas dibujan el camino hacia el fin de la pandemia de COVID-19, estas ‘jóvenes’ empresas -nacidas a partir de otras ya asentadas- se enfrentan a la desaparición o el reto de desplazar a las importaciones de países de fuera de la Unión Europea.

“Teníamos claro que no montábamos una estructura como lo hemos hecho para desmontarla a tenor de una situación transitoria en España”, señala, por su parte, Elsa Martínez, directora de comunicación de Mascarillas Béjar, en Salamanca, que rechaza que exista “oportunismo” detrás de su crecimiento.

“Las (mascarillas) quirúrgicas tienen que estar producidas en unas condiciones de limpieza microbiana muy estrictas y una sala de ambiente controlado. Mantener unas instalaciones con ese grado de limpieza no es barato y te obliga a una serie de análisis y controles continuos”, expone Sánchez, que también preside la empresa PI Medical.

Contra el ‘dumping’ asiático y los precios bajos

Porque la asociación de fabricantes y otras empresas consultadas coinciden: quieren quedarse para abastecer el consumo en hospitales, clínicas y otros ámbitos sanitarios. Para ello, señalan un obstáculo principal: la competencia con otros productores de fuera de la Unión Europea, los que explicaría también la falta de industria antes de la pandemia.

"Estamos viendo cómo muchos fabricantes nacionales están abandonando el sector, por la gran competencia desde otros mercados, contra los cuales es difícil de competir en precio", explica Beatriz Díaz, de la empresa alavesa BSafe, pertenenciente al grupo Grado Cero, antes especializado en la fabricación y comercialización de implementos de excavadoras. "La inversión ha sido importante, pero ya está hecha y asumida por lo que seguiremos fabricando mascarillas mientras nuestros clientes nos las sigan demandando".

Pero “España y Europa han aprendido que no todo es precio", defiende Martínez, desde Mascarillas Béjar, nacida con la pandemia de Textil Béjar, del grupo inversor ICW Holding: “Si queremos tener seguridad y capacidad de respuesta, el precio no lo es todo (...) No podemos perder la memoria y volver al dumping asiático”.

Así, desde el sector piden a la administración española y europea que apoye la producción interna de estos productos. “No todo es precio porque yo sí respeto los derechos laborales”, afirma Martínez, cargando contra las importaciones de productos sanitarios que, considera, se ofrecen a un precio por debajo de su valor y dañando a la industria interna de la UE.