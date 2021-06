El uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio al aire libre en España a partir del sábado, 26 de junio. A continuación, resumimos en qué situaciones y lugares sí hay que seguir llevándola y recogemos en qué otros ámbitos se ha relajado la que ha sido una de las principales medidas de protección contra el coronavirus.

¿Me pueden multar por no llevar una mascarilla encima cuando no la necesite?

No. La recomendación es que se lleve una siempre encima, porque puede necesitarse para entrar en un interior, coger el ascensor o si nos encontramos con alguien y no podemos mantener la distancia de seguridad de un metro y medio. No obstante, la normativa no prevé multas ni sanciones si no tenemos siempre una con nosotros.

Así, por ejemplo, podría ser prescindible si nuestra casa tiene acceso directo a la calle y salimos a pasear por una zona muy poco concurrida y abierta. En cualquier caso, la recomendación es llevarla siempre encima por si la pudiéramos necesitar para protegernos del virus. Además, se mantienen las sanciones si no la usamos en aglomeraciones y espacios interiores de uso público.