Altas temperaturas, sudor y mascarillas: una de las tres ha perdido su protagonismo este verano en España. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores a partir del 26 de junio, poco más de un año después de que se decretaran obligatorias en todo el país por la pandemia coronavirus.

"Me parece buena idea que en la calle se pueda ir sin mascarilla", ha comentado un viandante a los micrófonos de TVE. “Ni en exteriores ni en interiores me voy a quitar la mascarilla", ha zanjado otro.

Pero otros tienen dudas y seguirán usando las mascarillas

"Este será el último fin de semana con mascarillas en los exteriores", ha dicho Sánchez. Pero no será así para todos. "El motivo principal por el que la seguiré llevando mascarilla es por mi propia seguridad, ya que hasta ahora no he cogido el COVID y quisiera seguir así”, ha contado Anna R. a RTVE. “Y por la seguridad de los demás, ya que el hecho de no tenerlo o de creer que no lo tienes, no te exime de ir contagiando por ahí”.

“"Podríamos esperarnos a que la vacunación avanzara un poco"“

Anna ha vuelto a insistir en que “mirar por el bien de los demás” está en el centro de sus razones, pero lo cierto es que hace cinco años le diagnosticaron diabetes, considerado un factor de riesgo de COVID grave.

Más allá de la pandemia, “cualquier proceso vírico supone un gran riesgo para mí al alterar los niveles de azúcar; podría provocarme un shock que me deje ciega o incluso un coma por una subida”, ha elaborado la joven, a la que todavía no le ha llegado el turno para la vacuna.

Este, de hecho, es el argumento de otros ciudadanos, que consideran que "podríamos esperarnos a que la vacunación avanzara un poco", cuando más del 28 % de la población ha recibido la pauta completa y más del 47 % tiene al menos una dosis.