Baleares empezará a recibir turistas británicos a partir del día 30 de junio. El ministro de Transportes británico, Grant Shapps, detalla los destinos que entran en la 'lista verde' de viajes seguros: "Agregamos Malta a la lista verde del gobierno Círculo verde También estamos agregando Madeira, las Islas Baleares, varios Territorios de Ultramar del Reino Unido e Islas del Caribe (incluido Barbados) a la lista verde y la lista de vigilancia verde. Israel y Jerusalén también se agregan a la lista de vigilancia verde", ha indicado en Twitter.

“We’re adding Malta to the Govt green list 🟢We’re also adding Madeira, the Balearic Islands, several UK Overseas Territories and Caribbean Islands (including Barbados) to the green list and green watchlist. Israel & Jerusalem are also added to the green watchlist.“