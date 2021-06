El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido del riesgo de enfermedad grave y fallecimiento por COVID-19 a los jóvenes, que no están vacunados, tras los ligeros repuntes del coronavirus en este grupo, algo que ha atribuido a una "relajación" de las medidas de prevención de contagios con el fin de curso académico.

"Si no respetan algunas medidas de control, pueden llegar a estar enfermos, hospitalizados, en la UCI, y algunos de ellos, poquitos, pueden fallecer", ha expresado. "Me perdonarán las personas mayores, porque esto es duro decirlo, pero no es lo mismo que fallezca una persona de 95 años a que fallezca una de 20. Y estamos todavía en esa situación de riesgo (...) El impacto es mucho menor en los jóvenes, pero la probabilidad existe. Tenemos que aguantar un poquito más".

En rueda de prensa, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha afirmado que el aumento en la transmisión entre los jóvenes está asociado "a hitos concretos, como los fines de cursos académicos, el fin de la prueba de la EBAU y las celebraciones posteriores". No obstante, ha destacado que esto no implica que la incidencia global aumente, sino que desciende de forma "muy lenta".

La variante Delta no predomina y podría ser menos letal En su comparecencia para informar de la evolución de la pandemia, Simón ha indicado que la variante Delta del coronavirus, que se identificó originariamente en India y se extiende también por Reino Unido, "no está ocupando un espacio importante en España, aunque sí es posible que llegue a ocupar un poco más". Según el director del CCAES, los datos preliminares apuntan a que Delta "no es más grave, incluso podría tener algo menos de letalidad" que la variante Alfa, que fue descrita en a finales del año pasado por las autoridades británicas. Alfa, de hecho, actualmente es predominante en España, al representar el 85 % del coronavirus que circula en nuestro país. Así, Simón ha explicado que Delta puede entrar en el país por viajeros, sean españoles o extranjeros, por aeropuerto, carreteras y barcos, y ha pedido cautela, mientras se concluye si puede escapar a la protección de las vacunas.