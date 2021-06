'La Flota de Indias' vuelve a navegar en un impresionante documental

El 27 de noviembre de 2015, frente a la costa de Cartagena de Indias, los colombianos descubrían el Galeón español San José, que se hundió al ser atacado en 1708 por la flota británica. Un hecho que sirve de punto de partida a Antonio Pérez Molero para recrear la historia de La Flota de Indias con la que España empezó el comercio global hace ya más de 500 años. Un imprescindible documental participado por RTVE, que se ha visto en Málaga y que pronto os ofreceremos en Televisión Española.

“Quería contar la historia de La Flota de Indias –nos cuenta Antonio-, porque conocemos casi todo sobre la conquista de América, pero muy poco sobre lo que sucedió después. Y es que estas rutas cambiaron la historia del mundo en cuestión de organización, tecnología… y sirvieron para dar forma a la América que conocemos actualmente. Y también al mundo, porque la Flota de Indias supuso el comienzo de la globalización”.

Un monopolio marítimo comercial que España mantuvo durante más de 200 años frente a los constantes ataques de ingleses, franceses, portugueses, holandeses… “La verdad es que fue muy complicado mantener ese dominio durante tanto tiempo –asegura Antonio-. Todos querían su parte del mercado, lo que creaba un conflicto económico y militar. Solo conseguimos mantener esa hegemonía gracias a la superioridad naval y militar que tuvo la marina española durante esos siglos”

“Pero –añade Antonio-, esa es una de las grandes preguntas que nos seguimos haciendo sobre el imperio español: ¿Cómo fue posible que durase tanto tiempo?

“Una de las historiadoras que aparece en el documental, Carla Arranz, llama en sus libros al galeón como “la mula de carga del imperio” , lo que me parece una gran metáfora” –añade Antonio-.

Uno de los galeones más famosos de la historia fue el San José, que comentábamos antes, cuyo tesoro incalculable enfrenta actualmente a los gobiernos español y colombiano. “He comenzado el documental con el descubrimiento del San José porque creo que la historia es algo que está muy vivo –asegura Antonio-. El problema es que solo podemos estudiar la historia si se conservan los restos y se tratan con mucho cuidad o, y las operaciones de rescate alrededor de este Galeón no garantizan que podamos hacer el estudio riguroso que merece este gran descubrimiento”.

Además, los historiadores que aparecen en el documental destacan que la colonización española fue “a la romana”. “La historiadora Carla Arranz también me cuenta en el documental que las flotas de indias no fueron la jeringuilla extractiva de América. Era una línea comercial que produjo riqueza a ambos lados del Atlántico. L a idea era poblar América y dotarla de universidades, de defensas…. Creo que esa fue una de las razones del éxito de esta línea comercial, que fuimos allí para quedarnos”.

Según los españoles descubrían territorios en América, se estaba descubriendo y cartografiando un nuevo mundo. “Sin duda –asegura Antonio-. En esa época España era líder en tecnología naval, tanto en la fabricación de barcos como en la cartografía. Por eso en el documental usamos muchos mapas antiguos, porque nos parece muy bonito ver cómo iba creciendo y cambiando el mundo conocido. De hecho, esos mapas tenían un valor incalculable y se guardaban como auténticos tesoros para que no cayeran en manos de otros países”.

“Pero los ingleses –añade-, no aceptaron esa partición del mundo entre portugueses y españoles y se dedicaban a ir a África a capturar esclavos, o a comprarlos, y los llevaban a América para tratar de venderlos fuera del circuito oficial , sin pasar por el sello de la corona ni pagar impuestos. Pero para los habitantes de las colonias era una manera de conseguir suministros sin tener que depender de la cadencia de llegadas de la Flota de Indias, que era de seis meses o un año”.

Otro de los motivos por los que los ingleses acosaban a los españoles era por el tema de la esclavitud. “La esclavitud es uno de los negocios más antiguos y lucrativos de la historia de la humanidad –afirma Antonio-. Lo que sucede es que en esa época las fuentes de esclavos, que estaban en África, no pertenecían a España sino a Portugal, por el Tratado de Tordesillas. España lo que hacía era dar asientos de esclavos para llevar a esos esclavos a América, que eran proporcionados por portugueses o genoveses”.

Contrariamente a las películas de Hollywood, en las que piratas y corsarios como Sir Francis Drake o John Hawkin s asaltan impunemente los galeones españoles, parece ser que esos bucaneros no nos hicieron demasiado daño.

Recreando la Flota de Indias

Estos documentales históricos son muy complicados porque, obviamente, no hay imágenes. Por eso preguntamos a Antonio cómo han ilustrado todo esto que nos está contando. “Fundamentalmente lo hemos hecho de tres formas. El primero y más espectacular es el 3D. Gracias a los compañeros de Virtual Art, en Valencia, hemos recreado los míticos convoyes de galeones. Es tan espectacular que yo no me lo creía cuando los veía”.

Luego hemos tenido otra gran suerte que ha sido poder rodar en las réplicas del galeón y de la Nao que ha construido la Fundación Nao Victoria, que nos ha servido para rodar muchas recreaciones de las que aparecen en el documental”.

“Y finalmente –concluye-, donde no podíamos llegar con ambas cosas, nos hemos apoyado en los dibujos de Daniel Parra, un pintor cordobés, que tiene una gran experiencia en el tema marino porque ha dibujado toda una serie de cuadros sobre Trafalgar, y que también nos ha ayudado a ilustrar esos momentos que lo precisaban, como las batallas”.

Precisamente, Trafalgar puede ser el próximo proyecto de Antonio: “Me gustaría seguir colaborando con Daniel Parra y tal vez revisitar Trafalgar, que es otro episodio apasionante de nuestra historia, en otro momento mucho más crítico pero igualmente rico”.

Un documental imprescindible que muy pronto podréis ver en TVE.