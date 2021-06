Amills, portavoz de la madre niñas desaparecidas: "Esperamos que encuentren a Tomás y confirmar que no huyó"

"Estamos esperando que encuentren a Anna y que encuentren a Tomás, porque si no lo encuentran siempre estaría la duda de si el tipo fue cobarde y huyó o falleció y sería otra losa encima de Beatriz y de todo su entorno". Es el mensaje que ha querido transmitir el portavoz de la familia de las niñas desaparecidas, Joaquín Amills, en 'La Hora de La 1' tras conocer el asesinato de una de ellas tras más de cuarenta días de búsqueda.

Todos se habían mantenido esperanzados en encontrar a las menores con vida hasta el último momento. " No era una hipótesis de positivismo si no que pensábamos que el padre las estaría cuidando", ha dicho. Con la confirmación de que Tomás Gimeno estaba ejerciendo uno de los peores tipos de violencia machista sobre Beatriz, la violencia vicaria , Amills ha querido comentar que "lo había planeado todo, pero no en el sentido que nosotros lo habíamos pensado de cuidar y amar a sus hijas, sino de hacer el mayor daño a Beatriz y de la forma más cobarde que era haciendo desaparecer a las niñas".

Duelo congelado

El también presidente de la Asociación SOS Desaparecidos, y que ha vivido esa circunstancia en primera persona, asegura que Gimeno quería que ella "se pasara la vida buscándolas", pero que no contaba con los trabajos de los equipos de investigación. Su intención era, añade, que "el futuro de Beatriz fuera el de las más de 5.000 familias que tienen un familiar desaparecido: un duelo congelado". Para eso, dice, "hay que tener una mente maquiavélica, cobarde, egocentrista, inamudo infantil". Pero, puntualiza, no enferma: "No podemos caer en el intento de decir que el se volvió loco porque no es así. Es una persona narcisista que pensaba que o Beatriz era suya o no era de nadie y que el único que tenía libre albedrío era él".

Por todo ello, el deseo de la madre de las menores, es retirar el apellido del padre a las niñas, porque, argumenta Amills, "ella interpreta que un sujeto de esta calaña tiene que borrarse cualquier registro suyo y ellas no merecen llevar el apellido de una persona tan malvada". Por último, el que ha sido portavoz de la familia estas seis semanas, ha querido reconocer una vez más la entereza y la fuerza de la progenitoria: "Ha demostrado no tener odio, solo tener generosidad y gratitud. Esa es la Beatriz que he visto todos los días. Ella es la que nos ha dado esperanza a todos".