Joaquín Amills, portavoz de la familia de las niñas desaparecidas en Tenerife: "Es todo una puesta en escena"

Tanto Beatriz, la madre de Anna y Olivia, desaparecidas hace casi seis semanas, como su entorno, siguen teniendo la esperanza de que las niñas estén vivas y mantienen que se trata de una fuga del padre con las menores a países de Latinoamérica. Así lo ha asegurado en 'La Hora de La 1' el portavoz de la familia, Joaquín Amills, después de que los investigadores hayan localizado una botella de aire comprimido y una sábana bajo el mar. El portavoz de la familia y presidente de la Asociación Sosdesaparecidos ha explicado que tienen claro que "las niñas escuchan los mensajes que les mandamos" y, puntualiza, "Tomás Gimeno, su padre, también".

Mientras tanto, los trabajos de búsqueda del buque oceanográfico continúan en la bahía del puerto de Tenerife, zona donde el padre de las pequeñas hizo las últimas llamadas antes de desaparecer con ellas. Todo ello, después de que el lunes el 'Ángeles Alvariño', equipado con un sonar y un robot submarino, haya localizado esos dos objetos, que ya están siendo analizados por la policía.

“Las hipótesis que tienen más fuerza son las que no se dicen“

Un rastreo en el mar que se va a prolongar hasta el próximo 14 de junio tal y como confirmó ayer la Guardia Civil, que ya esté en busca de más pistas. Tras estos hallazgos, la madre, Beatriz, ha escrito: "Chiquitinas, el mundo está con vosotras y no dudéis que os vamos a encontrar". Para Amills, es importante recordar que "a familia necesita sentirse escuchada y no tutelada" y que "las hipótesis que tienen más fuerza son las que no se dicen". También ha asegurado que les parece que está todo "muy escenificado" y ha explicado que la personalidad de Gimeno que se caracteriza por gustarle "jugar con el oponente".

Según confirman fuentes de la investigación a TVE, todas las hipótesis siguen abiertas aunque las tareas no están siendo nada fáciles porque la zona de la costa de Tenerife se utilizaba como un vertedero. Por ello, según confirman estas mismas personas, se están encontrando muchos objetos. A pesar de que los investigadores también han transmitido que se trata de una orografía muy complicada que dificulta la búsqueda, el barco seguirá trabajando hasta el próximo lunes en las 15 millas marinas donde Gimeno hizo las últimas ocho llamadas a la madre de las menores.

“Que sea todo una puesta en escena del padre llevada a cabo la noche de la desaparición es la única explicación que encontramos“

"Que sea todo una puesta en escena del padre llevada a cabo la noche de la desaparición es la única explicación que encontramos para lo que se está encontrando. A esa profundidad, los que hubiera bajado estaría junto, no estaría separado, ya que las corrientes de agua no separan los objetos. Si hubiera más cosas, estarían allí", argumenta Amills mientras agradece la labor de los equipos de búsqueda

La respuesta, ¿en el mar? El perito judicial en criminalística forense, José Jiménez, ha querido confirmar en 'La Hora de La 1' que lo importante ahora es aislar los restos biológicos que puedan encontrarse en la manta: "Si no lleva mucho tiempo en el mar se podrán extraer, ya que al estar a mucha profundidad la ausencia de oxígeno los protege". El experto, que ha puesto en valor la calidad de los profesionales que trabajan en la búsqueda de las niñas ha asegurado que estos "van a dar hasta con la última fibra que haya allí" y que "es fundamental seguir buscando en el recorrido que hizo la investigación". “No hay una persona que se pueda colar con dos niñas sin que se avise“ Los servicios de información y los cuerpos de seguridad españoles están trabajando coordinados con todas las costas a nivel internacional, por lo que Jiménez asegura también que "no hay una persona que se pueda colar con dos niñas sin que se avise. No es creíble que este señor se pueda escapar ni con el mejor plan de 007". Y añade: "Lo que lamentablemente si es creíble, ha añadido, es el mar y, mucho me temo, es ahí donde se va a encontrar el resultado de este caso".