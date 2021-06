Así es el 'pasaporte COVID' que estará operativo a partir del 1 de julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Certificado Digital UE COVID, en el que la Unión Europea ha trabajado varios meses, y cuya misión será reactivar el turismo internacional a partir del 1 de julio, cuando comience a estar operativo. El jefe del Ejecutivo ha ofrecido los detalles en el estand de Turespaña en Fitur, acompañado por las ministras de Turismo, Reyes Maroto, y de Sanidad, Carolina Darias.



Estos son los puntos más destacados de este pasaporte sanitario:

El Certificado Digital UE COVID ha sido aprobado el jueves por la Unión Europea , para que se empiece a aplicar el 1 de julio con el objetivo de facilitar que viajen libremente por todo el territorio europeo quienes ya estén vacunados, estén inmunizados por haber pasado la COVID-19 en los últimos seis meses o tengan una prueba PCR o de antígenos negativa . Por el momento, los test serológicos -que detectan anticuerpos- no quedan reconocidos por el certificado para probar un contagio previo, pero la Comisión Europea debe revisar su posible uso después del verano. De esta manera, los países evitarán imponer restricciones adicionales a los viajeros que lleguen a su territorio . En virtud del acuerdo final alcanzado en el seno de la UE, los Estados miembros no deberán imponer cuarentenas o medidas restrictivas para los ciudadanos con certificado, lo que establece una regla general de libre circulación. El documento tendrá validez en toda la UE, Liechtenstein, Islandia y Noruega.

Así, el acuerdo alcanzado menciona la necesidad de contar con pruebas "asequibles y accesibles" y confirma el compromiso de la Comisión Europea de movilizar 100 millones de euros para la compra de tests . Para ello se empleará la financiación de la UE, el "instrumento de apoyo de emergencia", y si es necesario otros 100 millones de euros. No se aceptarán, en cualquier caso, las pruebas PCR que no hayan sido administradas por personal médico autorizado (es decir, las que se adquieren en farmacias para uso personal).

No obstante, tanto las pruebas PCR como los test de antígenos no serán gratuitos, como pidieron algunos eurodiputados, pero Bruselas movilizará dinero para ayudar a sufragar una parte de su precio. Algunos Estados miembros se habían opuesto a esta medida por la carga que supondría para las arcas comunitarias.

Los test no serán gratuitos

El certificado, que funcionará durante doce meses, será vinculante en toda la UE para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) , que por ahora ha validado los fármacos de Pfizer-BioNTech, Moderna, Astrazeneca y Jannsen. También contendrá si el viajero ha recibido alguna otra vacuna aprobada por un Estado miembro pero no por la EMA, como el caso de Hungría que administra la vacuna rusa Sputnik V y la china de Sinopharm, pero será potestad de cada Estado miembro decidir si las considera válidas o no .

Lista de países seguros fuera de la UE

Finalmente, el Gobierno de España ha decidido incluir al Reino Unido y a Japón en la lista de países no comunitarios cuyos residentes no se verán afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea. Desde el lunes 24 de mayo, permite la llegada de turistas procedentes de una decena de países catalogados 'en verde', considerados como seguros. Además del Reino Unido y Japón, la lista se completa con Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda y China.

Además, desde el 7 de junio está autorizada la entrada en España de viajeros de cualquier país, -incluido Estados Unidos- siempre que acrediten haber recibido la pauta completa de una vacuna contra el coronavirus reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).