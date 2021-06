La Agencia Tributaria ha empezado a atender este miércoles a los contribuyentes en sus oficinas para presentar los documentos correspondientes a la declaración de la renta 2020. La atención presencial se ve afectada por la reducción de aforos y la distancia de seguridad en las zonas comunes y entre puestos de atención por la pandemia de coronavirus.

Por estas restricciones sanitarias, la cita para la asistencia en oficinas se abre periódicamente y por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir otros días de cita, y así sucesivamente hasta el final de la campaña del IRPF. El plazo para solicitarla termina el 29 de junio.

Si en un momento dado no se encuentran citas disponibles, no significa que no queden, sino que se volverán a abrir unos días después, aunque se recomienda no esperar, sino optar por el servicio Le Llamamos.

Servicio Le Llamamos Una vez pedida la cita en el plan Le Llamamos (por internet o en el contestador del 901 12 12 24 y el 91 535 73 26) en horario de mañana o de tarde, el sistema le propone un día y una hora para recibir la llamada del funcionario de la Agencia. En menos de un mes de funcionamiento, se han presentado 778.000 declaraciones por esta vía de asistencia personalizada, este ritmo supone un crecimiento del 34% con respecto al año pasado. El plan Le Llamamos atiende al mismo perfil que en la atención presencial, así como a nuevos contribuyentes que lo necesiten como los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). 01.24 min 14 horas - Renta 2020, un trámite más en la maraña burocrática del IMV - Escuchar ahora La página web de la AEAT es el canal telemático principal para hacer la declaración, pero crece la aplicación móvil de la Agencia con más de 359.000 declaraciones presentadas, de las cuales más de 242.000 se hacen "en un solo clic" y el resto son contribuyentes a los que la aplicación ha derivado a la web para realizar alguna modificación y han vuelto a la 'app' para concluir la presentación. El plazo para presentar la declaración de la renta 2020 concluye el 30 de junio. Calendario de la Renta 2020 RTVE