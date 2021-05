El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha denunciado este jueves el aislamiento de España frente a Europa al no tener reconocida la especialidad de urgencias, y ha exigido al Gobierno que se cree de manera inmediata para igualar a los urgenciólogos españoles con sus colegas europeos.



En rueda de prensa en el Día Internacional de las Urgencias y Emergencias, el presidente del CGCOM, Tomás Cobo, ha hecho una férrea defensa de la especialidad junto al presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Manuel Vázquez, que ha considerado un "defecto" que en España no exista esta titulación pese a que así lo entienden en todo el mundo más de cien países.



Vázquez ha recordado que en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya dijo que los servicios de emergencia y urgencias son garantía de "equidad y salud" y "así lo han entendido más de cien países que tienen desarrollada la especialidad". En Europa, ha comentado, "somos un islote aislado rodeado de naciones que tienen perfectamente definidas sus competencias en base a un currículo formativo aprobado en 2009". "Solo queremos igualarnos y abandonar este aislamiento" ha señalado el presidente de SEMES que ha recordado que en América "pasa otro tanto de lo mismo, ya que muchos países la tienen reconocida".

El "patito feo" de los sistemas sanitarios

Por su parte, el presidente de la Sociedad Europea de Medicina de Emergencias, Luis García-Castrillo, ha subrayado que la falta de titulación se ha visibilizado en la pandemia cuando se favoreció el tránsito de profesionales entre países de la Unión Europea, pero no pudo ser con España al no estar alineados sus urgenciólogos con la formación del resto de la UE.



España es uno de los cuatro países europeos, junto con Portugal, Austria y Chipre, que no cuenta con esta especialidad, según ha denunciado García-Castrillo en este Día Internacional de las Urgencias y Emergencias, una fecha que "se creó con el objetivo de empoderar la medicina de urgencias y emergencias, que ha sido durante mucho tiempo el 'patito feo' de los sistemas sanitarios, no solo en nuestro país", ha explicado, reivindicando que durante la pandemia de COVID-19 estos profesionales "han estado dando la cara y prestando asistencia más allá de sus posibilidades en muchas ocasiones".