Jimena Fernández de la Vega, Científica do ano 2021

Cando en 1913 Jimena e a súa irmá Elisa empezan a estudar Medicina na Universidade de Santiago, os seus compañeiros non dan crédito.

A presenza de mulleres nos estudos universitarios estivera vetada ata había poucos anos. Soportan miradas escépticas no mellor dos casos, pero tamén insultos e a mofa de máis dun profesor.

“Un profesor de Anatomía decide que elas non poden ver corpos de homes espidos. Así que cursan unha anatomía teórica. Seguen adiante a pesares das dificultades e non só iso, conseguen ser as mellores”, conta Juan Lema, o presidente da Academia Galega de Ciencias. Unha institución que designou a Jimena Fernández de la Vega, como “Científica do ano 2021” para distinguir a súa brillante traxectoria.

Dificultades que sortearon con nota. As dúas eran alumnas sobresaíntes pero só unha podía conseguir o premio extraordinario da carreira. Foi para Jimena, que pouco despois marcha a Madrid para doutorarse.

Máis tarde conseguiría becas de investigación para seguir estudando en centros de Alemaña, Italia e Austria.

Carreira investigadora dunha pioneira “Anticipou un século o que hoxe é habitual entre os novos investigadores. Remata os estudos e despois realiza estadías de investigación noutros centros”, relata Ángel Carracedo, un dos maiores especialistas en medicina xenómica que traballa no CIMUS da Universidade de Santiago. “Ela pensaba que a xenética tiña que estar na orixe das enfermidades, cando eran moi pouco o que se sabía na súa época“ Carracedo destaca o espírito pioneiro de Jimena Fernández de la Vega porque di, se chegara a coñecer o boom da medicina xenómica, “ía quedar abraiada porque ela pensaba que a xenética tiña que estar na orixe das enfermidades, cando eran moi pouco o que se sabía na súa época”. En 1933 dirixe a primeira sección de Xenética na facultade de Medicina de Madrid, apoiada por Gregorio Marañón e o profesor Roberto Nóvoa Santos.