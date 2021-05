Xela Arias, comprometida e innovadora

En 1962 nacía Xela Arias en Sarria, en Lugo. Chegou ao mundo na mesma granxa-escola de Barreiros onde daba clases o seu pai, Valentín Arias, tradutor e ensaísta.

Malia que a familia se desprazou a Lugo cando ela tiña tres anos, a autora medrou e viviu sempre vencellada á cultura rural.

A súa infancia e mocidade transcorreron, con todo, nun ambiente urbano. A familia instálase definitivamente en Vigo, unha cidade en plena efervescencia cultural. “Nos pubs había recitais de poesía, eran os anos da movida”, lembra Fran Alonso, director de Edicións Xerais.

“O galego tiña que estar en pé de igualdade co resto das linguas do mundo e defendía que tiña que ter unha normativa“

Ao rematar o Bacharelato, Xela interrompe os estudos e empeza a traballar na editorial Xerais, primeiro coma oficinista e máis tarde como tradutora. ”Era extremadamente meticulosa”, destaca a súa amiga e compañeira Celia Torres , responsable de promoción da editorial. “Tiña moi claro que o galego tiña que estar en pé de igualdade co resto das linguas do mundo e defendía que tiña que ter unha normativa”.

A poeta era “unha traballadora da palabra ata as últimas consecuencias ” que rompeu co discurso poético que herdara, segundo explica Chus Nogueira , editora da obra Xela Arias Poesía Reunida (1982-2004) e profesora de Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela.

Xela Arias puxo o seu verso ao servizo de numerosas causas sociais e políticas como a declaración da muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade, a oposición da entrada de España na OTAN, os movementos contra a marea negra do Prestige, e “mesmo no final da súa vida a guerra de Iraq”, lembra Chus Nogueira que define á escritora como unha persoa “rebelde na súa actitude vital” que reivindicou en varias ocasións a desobediencia como actitude vital e tamén poética . “Foi unha persoa, utilizando unha palabra que empregou ela, 'inconforme' coa orde establecida, cos valores herdados”.

Experimentadora da palabra

A obra de Xela Arias é sinónimo de experimentación coa palabra, pero tamén dunha busca constante de camiños para levar a poesía máis alá dos libros. Por iso participou activamente ó longo da súa vida en recitais poéticos, e enriqueceu os seus versos con ilustracións, fotografías ou música.

“Buscou sempre as aristas do verso, destilando as palabras ata as últimas consencuencias“

Montse pena, autora de Intempestiva. Biografía de Xela Arias, fala dunha pioneira e dunha autora sen xeración, "que se amosa inconforme co mundo no que vive e que emprega técnicas vangardistas".

Manuel Bragado, exdirector de Xerais define á poeta como cubista "buscou sempre as aristas do verso, destilando as palabras ata as últimas consencuencias".