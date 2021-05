A morte sorprendeuna en Madrid. Era diabética e a enfermidade xuntóuselle cunha afección pulmonar. Morreu escribindo.

Transgresora e adiantada aos tempos

“Temos que ter os mesmo dereitos e non máis deberes. Esto é revolucionario“



Marimacho e ser monstroso para os inimigos. Escritora de éxito e feminista radical. A académica Marilar Aleixandre resalta a súa modernidade. "Non só pide todos os dereitos, senón que todos os dereitos do home ten que telos a muller. E di algo máis: temos que ter os mesmo dereitos e non máis deberes. Esto é revolucionario”. E engade: “Os relatos son extraordinariamente modernos. Os relatos sobre a violencia contra as mulleres podían ser escritos agora”.

Unha casa da rúa Tabernas da Coruña foi o seu fogar. Casou con 16 anos, tivo tres fillos, separouse cando ninguén o facía, tivo uns cantos amantes.