Nos habéis hecho llegar al WhatsApp de VerificaRTVE varios mensajes que afirman que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desacredita o manipula las pruebas PCR para la detección de la COVID-19. Uno de ellos asegura que esta institución ha confirmado que la prueba diagnóstica “es defectuosa”. Otro dice que ha ordenado bajar sus “ciclos de amplificación” para hacer “desaparecer la pandemia”. Son bulos.

“La OMS confirma que la prueba de PCR Covid-19 es defectuosa: las estimaciones de ‘casos positivos’ no tienen sentido” dice el primer mensaje que nos habéis enviado por WhatsApp. Viene acompañado de un enlace a un artículo de una web con apariencia científica de la que ya hemos desmentido otros bulos. Este mismo mensaje lo hemos detectado en un canal de Telegram con más de 27.000 visualizaciones.

“La PCR, siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno”, según te explican en la web del Instituto de Salud Carlos III. Es una prueba de tipo “molecular” porque detecta “virus en la muestra al amplificar el material genético viral a niveles detectables”, como explica la OMS.

“Lo primero que hay que decir es que la PCR Covid-19 no es defectuosa”, afirma categóricamente Luis Menéndez, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa perteneciente al CSIC. Tampoco hemos encontrado ningún documento de la OMS referido a esta prueba de diagnóstico que refiera que sea defectuosa. El documento principal de esta entidad es una orientación publicada el 11 de septiembre de 2020. Contiene referencias a 198 investigaciones científicas sobre detección del coronavirus con pruebas diagnósticas.

La OMS afirma en este documento que “cuanto más baja es la prevalencia, mayor es el riesgo de obtener un falso resultado positivo o negativo” y recuerda a los profesionales de la salud que “deben interpretar sus resultados teniendo en cuenta el momento de muestreo, el tipo de muestra obtenida, las características del ensayo, las observaciones clínicas, los antecedentes del paciente, la infección confirmada en cualquiera de sus contactos y la información epidemiológica”. Una información que, sacada de contexto, se está utilizando para crear diferentes bulos sobre la efectividad de la PCR.

En su sección de preguntas y respuestas sobre COVID-19, la OMS explica por qué la PCR es la prueba molecular más utilizada: “Las pruebas moleculares detectan virus en la muestra al amplificar el material genético viral a niveles detectables”.

Ciclos de amplificación

En otro de los mensajes leemos que “la OMS ordena bajar los ciclos de amplificación de las PCR de más de 35 a 22 y hace ’desaparecer’ la pandemia”. Este contenido también viene acompañado por un enlace a otro artículo con apariencia científica para dar más credibilidad a una información manipulada y descontextualizada.

Para explicarte la falsedad de este argumento, te aclaramos qué son esos ciclos de amplificación, que ya abordamos al desmentir este bulo que hablaba de PCR contaminadas. La PCR se inicia tomando una muestra de mucosa con un hisopo en la nariz o la garganta, como has visto en muchas imágenes. Esa muestra se mezcla con líquidos reactivos que rompen el virus para poder acceder al material genético. Cada ciclo de la PCR multiplica por dos el material genético a analizar, es decir, va haciendo el análisis más completo.

Te recomendamos este vídeo del CSIC. Después de verlo te será más fácil entender por qué tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar, con una probabilidad muy alta, el coronavirus que causa la enfermedad de la COVID-19. El mensaje falso asegura que la OMS está reduciendo estos ciclos para hacer desaparecer la pandemia (para no “detectarla”).

“No es cierto que la OMS haya ordenado bajar los ciclos de la PCR. No hay ningún documento que pruebe esta afirmación”, aclara Óscar González Recio, investigador del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Tampoco hay ninguna referencia en los documentos de la OMS que hemos examinado en referencia a esa reducción. En el texto antes citado del 11 de septiembre de 2020 no se menciona el número de ciclos de amplificación necesarios para la detección del coronavirus. Ni 35, ni 22, ni ninguna cantidad específica.

Desde VerificaRTVE nos hemos puesto en contacto con la OMS para preguntarles directamente por estas afirmaciones. A la pregunta sobre si han emitido alguna orden para “bajar los ciclos de amplificación de las PCR de más de 35 a 22” para detectar la COVID-19 han respondido con un tajante “no”. También se han mostrado contundentes en su respuesta sobre si han emitido alguna recomendación con alguna cantidad de ciclos de amplificación: “No, la OMS nunca ha hecho recomendaciones sobre la cantidad de ciclos a realizar en las PCR para considerar un resultado positivo. Cada fabricante determina el número de ciclos para su propio producto. Va a variar de un producto a otro, de modo que la OMS no realiza recomendaciones a este respecto”.

Si quieres más información sobre las PCR y otros tipos de test para detectar la COVID-19, puedes ver este vídeo de “Ciencia en 5”, donde dos científicas te los explican. Si te llega un mensaje de Whatsapp sobre el carácter defectuoso de las PCR o sus ciclos de ampliación reducidos por la OMS ya lo sabes: es un bulo.