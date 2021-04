COVID: 14 de abril: Sanidad esperará a la valoración de la EMA para administrar las vacunas de Janssen

Datos en Reino Unido: se han notificado 2.491 nuevos contagios y 38 fallecidos en las últimas 24 horas. Desde el comienzo de la pandemia el Departamento de Salud británico ha confirmado 4.378.305 positivos y 127.161 fallecidos.

El Servicio de Salud Público ha informado además de que 32.326.604 personas han recibido una dosis de la vacuna contra la COVID y 8.170.081 han recibido la pauta completa.

