Pocas cifras suenan tan redondas: nada más y nada menos que 100 días para la cita deportiva del año, que viene marcada –como no podía ser de otra forma- por la pandemia de la COVID-19: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, también conocidos como los Juegos de la XXXII Olimpiada.

Sí, hablamos de Tokio 2020 y no de Tokio 2021. La organización decidió mantener esta denominación a pesar del año de retraso. Esta es una cita a la que se daba por perdida pero que, simplemente, estaba esperando su momento. Una aventura que ha sido capaz de resistir a la peor pandemia de los últimos tiempos. La suspensión de unos juegos olímpicos es algo que solo había ocurrido tres veces en la historia y con motivo de las guerras mundiales.

Un año después, y con el coste adicional aproximado de 2.500 millones de euros que supone dicho aplazamiento, el próximo 23 de julio tendrá lugar el inicio de la gran aventura olímpica en Tokio. Nuestros atletas tienen por delante las ganas, el hambre y el reto de superar las 17 medallas que conseguimos en los anteriores JJOO de Río 2016.

¿Qué medidas se contemplan para que se celebren de forma segura? ¿Qué podemos esperar de nuestros deportistas? ¿Acudirá público finalmente? Intentamos desgranar algunas de las claves, cuando quedan más de tres meses para la contienda y en Japón repuntan los contagios por coronavirus.

Los Juegos Olímpicos de Tokio no recibirán a público extranjero RTVE.es

Una de las medidas aprobadas más destacadas es que no podrá acudir público extranjero , algo que la presidenta del comité organizador celebró como una decisión que “contribuirá a garantizar unos JJOO seguros” y que el Comité Olímpico Internacional (COI) respetó y aceptó.

No se obliga como tal a hacer una cuarentena a los deportistas, pero sí a detallar la actividad durante las dos semanas antes mencionadas. Por no hablar del ya más que conocido uso obligatorio de la mascarilla, lavado de manos, distancia social y la curiosa medida de evitar apoyar a compañeros con gritos y hacerlo aplaudiendo.

¿Qué podemos esperar de nuestros olímpicos?

A todos nos vienen a la cabeza nombres como los de Lydia Valentín, Carolina Marín, Saúl Craviotto o Rafa Nadal, entre muchos otros. Muchos llegarán con la intención de seguir haciendo y escribiendo su historia, mientras que otros lo harán intentando cumplir el sueño olímpico de saborear una medalla; y a los que no, no les quedará otra que no rendirse e ir a por los siguientes.

Otro de los grandes nombres y ejemplos de nuestra historia: Pau Gasol. El pívot debutó hace pocos días con el Barça de Basket en la Euroliga y en todo un Clásico frente al Real Madrid, con el punto de mira puesto en volver a ponerse la camiseta de la selección y hacer su figura aún más grande -si cabe- en Tokio; hablando de baloncesto, nuestras selecciones de basket ya conocen a sus rivales olímpicos.

Y si hablamos de fútbol, cabe destacar también el regreso de la 'Rojita', nuestra selección olímpica de fútbol buscará traerse el oro casi 30 años después de Barcelona 92. Hablando de nuevas generaciones, muchas esperanzas puestas en nombres como Ana Peleteiro o María Vicente, en atletismo, como más que posibles sucesoras de Ruth Beitia, quien recientemente recibió la medalla de bronce de Londres 2012, haciéndose justicia nueve años después.

De la mencionada Lydia Valentín, su presencia en Tokio 2020 aún se encuentra en el aire, después de que no pudiese acudir al Europeo de Moscú de Halterofilia por una gastroenteritis aguda. Pero no está todo perdido, ni mucho menos. La de Ponferrada podría obtener su billete olímpico en el Iberoamericano de finales de mayo: "voy a darlo todo"

Tenemos ya algunas apuestas seguras para lograr el sueño en numerosas disciplinas. En balonmano, por ejemplo, nuestras Guerreras y nuestros Hispanos ya conocen a sus rivales para llevarse el oro a casa en Tokio. Supondría el cuarto metal para ellos y la segunda para ellas en una cita olímpica. En triatlón, Javier Gómez Noya, con 38 años, no piensa en otra cosa que no sea traerse una medalla a casa. El pentacampeón del mundo va con todo.

Si hablamos de piragüismo, recientemente quedó conformado el equipo del K4 que intentará traerse la medalla a casa, con Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade al frente, en un proceso que trajo alguna polémica que otra. Por otro lado, tenemos a Teresa Portela, que ya no solo sueña con traerse medalla, sino en competir en los próximos Juegos Olímpicos. Es, además, nuestra deportista que más participaciones olímpicas acoge en su haber.

Sin salir del agua, en natación, hace pocos días, Jimena Pérez, Marina García y Joanlllu Pons lograron la mínima olímpica, ganándose un billete rumbo a Tokio y uniéndose a los cinco que ya tenían el billete olímpico desde el campeonato nacional de Castellón del pasado mes de diciembre.

Todavía quedan algunas disciplinas, como por ejemplo la gimnasia artística o el surf -una de las nuevas disciplinas que serán olímpicas en Tokio, como el skate, la escalada o el béisbol-, en las que se está disputando quien conseguirá su viaje olímpico a la capital japonesa.