El próximo jueves Javier Gómez Noya cumplira treinta y ocho años y entre sus objetivos, uno que sobresale por encima de los demás, los Juegos de Tokio para los que se siente optimista debido al nivel exhibido por los triatletas españoles en los últimos años: "estadísticamente hay muchas posibilidades que haya un español en el podio". Es una frase del pentacampeón del mundo de triatlón ITU en un encuentro organizado por Santander Talks con motivo de la inauguración del Work Café de Vigo.

En la charla que ha mantenido con los medios de comunicación ha comentado que se encuentra muy bien a pesar de la incertidumbre del calendario. Un calendario que pasa por las Series Mundiales que comenzarán el 17 de mayo en la localidad japonesa de Yokohama y que servirán de preparación para los Juegos y para ver como se encuentran los principales rivales tras un año con muy pocas competiciones.

De cara a Tokio y como consecuencia de los resultados de las Series Mundiales de 2019, donde un buen ramillete de triatletas subieron al podio, espera una carrera muy abierta. "La diferencia de estos Juegos Olímpicos con respecto a otros como los de Londres es que están mucho más abiertos. Hay muchos candidatos a hacerlo bien y es posible que sea un podio impredecible o que alguno de los integrantes sea impredecible".

El calor y la humedad, así como la temperatura del agua son dos de las caracerísticas de la prueba de triatlón de los Juegos Olímpicos de Tokio por lo que en abril viajará hasta Cozumel (México), lugar que ya conoce y donde ha competido, para entrenar en condiciones similares: "Haremos una primera concentración en abril y en función de como resulte y si toda va bien la idea es repetirla justo antes de los Juegos".

"Veo a mucha gente hacer marcazas, lo importante es estar bien cuando tienes que estar bien"

Gómez Noya es el único triatleta español que ha conseguido una medalla para nuestro país en unos Juegos Olímpicos. En Londres 2012 subió al podio y solo fue superado por Alistair Brownlee. "Saber que tengo una medalla olímpica me hace afrontar -los Juegos- muy tranquilo. Si no saliera bien qué le vamos a hacer aunque no entra en mis planes que no salga bien. Solo pienso que va a salir bien y estar en las medallas". Unas medallas a las que aspira tras un ciclo olímpico en el que durante 2018 se dedicó a la larga distancia y que según afirma le permitió salir de su zona de confort y aprender.

En cuanto al futuro tiene claro que su larga y exitosa carrera no tendrá en Tokio su fecha de caducidad: "No voy a decir que no rotundamente - en referencia a Paris 2024-. Si que seguiré, si no es en distancia olímpica será en larga distancia y espero seguir varios años más como profesional".

Y es que Javier Gómez Noya, como los buenos rockeros, tiene cuerda para largo.