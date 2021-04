La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha instado a España a que no realice subidas de impuestos hasta que la recuperación esté "firmemente en marcha", por lo que solo se tendrían que tener en cuenta a medio plazo, según se desprende de su informe Going for Growth, publicado este miércoles.

El club de países ha valorado que un sistema tributario "más efectivo" podría rebajar la desigualdad del país, así como limitar la contaminación y las emisiones. Además, un incremento en la recaudación "proporcionaría financiación para las reformas del mercado de trabajo, educativa y de innovación".

"Cualquier subida de impuestos solo se debería implementar una vez que la recuperación esté firmemente en marcha, y posiblemente necesite ir acompañada de medidas compensatorias focalizadas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables", ha alertado el organismo que preside Ángel Gurría.

Reducir las deducciones fiscales La OCDE ha valorado de forma positiva el incremento del IVA a las bebidas azucaradas y el impuesto sobre determinados servicios digitales. Una vez la recuperación esté en marcha, el organismo ha recomendado "ampliar la base fiscal" reduciendo el número de exenciones, reducciones y deducciones en la fiscalidad de las rentas. Asimismo, considera que España debería "limitar" el uso de tipos reducidos del IVA a medio plazo. También que debería los gravámenes sobre combustibles para "reflejar mejor" sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), aunque esta medida debería llevar aparejada alguna medida para ayudar a los hogares más pobres. A nivel general, gran parte de las recomendaciones van dirigidas a invertir y reformar la educación para crear empleos de calidad y aprovechar las oportunidades de crecimiento.

Mejorar la cobertura sanitaria La OCDE ha cambiado sus prioridades en las reformas estructurales y considera ahora más necesario mejorar la cobertura sanitaria y la protección social, así como incentivar inversiones y tecnologías que contribuyan a los objetivos medioambientales. En su informe anual prioriza "las redes de seguridad y de asistencia sanitaria (...) con un particular énfasis en la inclusión". Su economista jefe, Laurence Boone, constata que "las debilidades estructurales pueden pesar sobre la resiliencia económica" y que la falta de preparación ante el coronavirus se ha traducido "en vidas perdidas, en medios de subsistencia dañados y en cicatrices sociales y económicas de larga duración". Las personas más vulnerables han sido las más afectadas, señala Boone, también por su falta de habilidades digitales. El estudio fija tres ejes de actuación, el primero crear bases para una mayor resistencia en las cadenas de aprovisionamiento de materiales y productos médicos, la protección social y el cambio climático. Recomienda fijar impuestos a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas causante del calentamiento global, y suprimir los subsidios a los combustibles fósiles. El segundo eje es reforzar la productividad, lo que pasa por aumentar la competencia en los mercados pero también promover la formación a lo largo de toda la vida, en particular para las personas más humildes. El tercero consiste en apoyar a las personas en los cambios que van a tener que vivir, por ejemplo para adaptarse a la aceleración de la digitalización, que si bien ofrece nuevas oportunidades de crecimiento, también puede agravar la fractura entre los que no tienen acceso a las redes o no disponen de las capacidades para sacarles provecho.