Semana de contradicciones, reinicios, retrasos, dudas y desconfianza. Se nos dice que no viajemos por España, pero sí se puede venir a España desde otro país. Se nos dice que la vacuna de AstraZeneca es segura, pero no nos fiamos de ella.

En la semana en la que los datos sanitarios anuncian el advenimiento de una cuarta ola avivada por las nuevas variantes están fallando de forma aguda la comunicación, la coherencia y la respuesta política inequívoca. Más madera para la “fatiga pandémica”, ahora que falta dar el último empujón.

No hay unanimidad internacional sobre la eficacia de AstraZeneca

O mejor dicho, qué no pasa . La vacuna más esperada, que tenía una gran parte de su producción comprometida meses antes de llegar , es ahora la más indeseada . Su historial de problemas es largo y ha hecho mella en su reputación:

Confianza: no hay vacunas de primera o de segunda

Resultado: más de la mitad de españoles, un 52 %, considera ahora que la vacuna de AstraZeneca no es segura, frente al 38 % que confía en ella, según una encuesta de YouGov difundida esta semana. A finales de febrero, solo un 25 % de los españoles encuestados decía desconfiar de la seguridad de este fármaco. Es decir, los reticentes se han duplicado en estas semanas de incertidumbre, un fenómeno que también se ha dado en países como Italia y que es aún mayor en Francia y Alemania.

En el Reino Unido es donde menos efecto ha tenido este terremoto informativo. No reniegan de su vacuna y no lo hacen por patriotismo. Como señalaba esta semana el periodista y divulgador Luis Quevedo en La Hora de La 1, allí se ha primado poner al menos una dosis de AstraZeneca en el mayor número posible de personas, así que hay más porcentaje de población que ha recibido esta vacuna y que ven que no sucede nada.

Manuel Franco, epidemiólogo y miembro de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), señala a RTVE.es que la comparación entre vacunas es “odiosa” y “no viene a cuento”, y llama a que nos quitemos la idea de que hay “vacunas de primera, de segunda o de tercera clase”.

“Las vacunas están demostrando tener una eficacia altísima, mucho más que otras que ponemos a nuestros hijos o que llevamos poniendo durante décadas. Consiguen que no enfermemos, que no acabemos en un hospital y que no muramos. Necesitamos todas las vacunas”, defiende.

De la misma opinión es Francesc Pujol, director del Centro Medios, Reputación e Intangibles de la Universidad de Navarra. “Se hizo un gran daño reputacional a la vacuna al decir que no se iba a vacunar a los mayores de 55. Se instaló el mantra de que no sirve para proteger a los mayores, cuando tenemos el ejemplo contrario en el Reino Unido con su uso”.

Para rehabilitar la confianza en AstraZeneca, Pujol propone un ejercicio “paradójico”: no “refugiarse” en vacunar a la gente joven, sino “ofrecerla y ponerla (y que pueda renunciar a ella) a la de gente de entre 60 y 70 años, porque son muchos más los beneficios que los riesgos de la vacunación”.

Si se demuestra por la vía de los hechos que no hay efectos adversos para las personas mayores, además de ofrecer los datos que se van conociendo y que evidencian el impacto de la vacuna entre la población que se ha vacunado frente a la que no, "serán el ejercicio práctico de recuperación de la confianza a nivel local".