Coronavirus

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, mostró este jueves en Twitter su desencanto con el nuevo retraso de la compañía y avisó de que "esto todavía no es suficiente para que AstraZeneca cumpla sus obligaciones para el primer trimestre".



Breton es el responsable del grupo de trabajo que ha creado el Ejecutivo comunitario para tratar de buscar soluciones con las farmacéuticas a los cuellos de botella que existen en la producción y distribución de las vacunas.

“AstraZeneca #vaccines delivery : I see efforts, but not “best efforts”.



That’s not good enough yet for @AstraZeneca to meet its Q1 obligations.



It’s time for AstraZeneca’s Board to exercise its fiduciary #responsibility and now do what it takes to fulfil AZ’s commitments.“