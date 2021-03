Coronavirus

Dinamarca ha decidido suspender durante 14 días la administración de la vacuna desarrollada por AstraZeneca, como medida de precaución tras detectar casos graves de trombos en personas a las que se les había administrado. El país ha registrado una muerte que podría estar relacionada, si bien la autoridad sanitaria danesa ha avisado de que "no es seguro" que exista un vínculo entre esta vacuna y la formación de coágulos sanguíneos. Noruega e Islandia han adoptado la misma decisión que Dinamarca.



Durante el pasado fin de semana, Austria anunció que retiraba un lote de vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19 como medida de precaución después de la muerte de una persona y la enfermedad de otra tras recibir una de las dosis.



La Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA) ha informado este jueves de que ha suspendido temporalmente la vacunación con el mismo lote por precaución, tras los informes sobre los problemas de coagulación diagnosticados en varios países europeos. Además se reserva el derecho a tomar nuevas medidas, cuando sea necesario, también en estrecha coordinación con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



Otros cuatro países europeos -Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo- también han suspendido la administración de vacunas de este mismo lote, entregado a 17 países y que incluía un millón de dosis. Entre estos países se encuentra España. Pero una investigación preliminar de la EMA destacó el miércoles que no existía ningún vínculo entre la vacuna AstraZeneca y la muerte en Austria.



Según la EMA, hasta el martes se habían reportado solo 22 casos de trombosis entre más de tres millones de personas vacunadas en los países que abarca -Unión Europea, Noruega e Islandia-.

La ministra Darias pide prudencia

La ministra de Sanidad española, Carolina Darias, ha querido transmitir este jueves un mensaje de "prudencia y tranquilidad" por la suspensión en estos países de la administración de la vacuna de AstraZeneca tras registrar "graves casos de trombos", algo que en España no ha ocurrido.



Darias ha asegurado en una entrevista en La Sexta que "estamos en buenas manos", ha pedido "prudencia" y "tranquilidad" y ha recordado que en España no se ha registrado ningún efecto trombótico tras la administración de esta vacuna. Darias ha señalado que hasta ahora no se ha acreditado ninguna relación causal.



Ha recordado que este miércoles se publicó la tercera actualización del informe del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H) que refleja que se han recibido 69 notificaciones de acontecimientos adversos tras el pinchazo, entre las casi 121.000 personas vacunadas con AstraZeneca, que han tenido reacciones, sobre todo fiebre.



Este jueves está previsto que se reúna la Comisión de Salud Pública para decidir si amplía la vacuna de AstraZeneca a las personas de entre 55 y 65 años (hasta el momento la edad límite aprobada en España para su administración son los 55), aunque la ministra no ha avanzado nada al respecto.