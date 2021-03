Coronavirus

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomienda “seguir administrando” la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca en la Unión Europea (UE), suspendida por varios países europeos por problemas de coagulación diagnosticados tras la vacunación, y considera que “los beneficios de la vacuna siguen superando a sus riesgos”.





El comité de seguridad (PRAC) de la EMA, que se ha reunidoeste jueves para revisar todos los casos de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con coágulos sanguíneos, ha concluido que, de momento, “no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios de esta vacuna”.



La EMA subraya que está al tanto de que Dinamarca y otros países europeos han suspendido la vacunación con este fármaco como medida de precaución mientras se está llevando a cabo una investigación completa sobre los incidentes reportados en la Unión Europea.

30 casos entre cinco millones de vacunaciones

“El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el número observado en la población general”, asegura la EMA, que ha recibido hasta el miércoles la notificación de 30 casos de episodios similares entre cerca de cinco millones de personas vacunadas con el fármaco de AstraZeneca en la UE.



El PRAC seguirá investigando los casos reportados en días posteriores a la vacunación con AstraZenenca, cuyos efectos secundarios más comunes suelen ser “leves o moderados, y mejoran unos días tras la vacunación”, y oficialmente no se encuentran entre ellos posibles eventos tromboembólicos, puesto que no fueron detectados en los ensayos clínicos llevados a cabo antes de lograr su licencia en la UE.



“Una vez que se complete la revisión, el PRAC hará las recomendaciones necesarias para minimizar los riesgos y proteger la salud de los pacientes”, añade la EMA.